Fernanda Torres aparece em caça-palavras do 'The New York Times'

Nova queridinha de Hollywood, a aclamada atriz brasileira Fernanda Torres apareceu mais uma vez no The New York Times na quarta-feira (5/3). Desta vez, a artista indicada ao Oscar de Melhor Atriz pela interpretação de Eunice Paiva em Ainda estou aqui foi tema das palavras-cruzadas do jornal.

Fernanda Torres aparece nas palavras-cruzadas do New York Times versão Oscar (foto: Reprodução/Instagram )

Fernanda compartilhou a aparição no jogo, que fez uma edição com a temática Oscar. Na dica, aparece apenas o sobrenome da atriz e o jogador deve completar com o primeiro nome. "Torres, protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui', indicada ao prêmio de Melhor Atriz", escreve o periódico. Na mesma página, é possível ver o nome de Adrien Brody, vencedor do Oscar de Melhor Ator por O brutalista.

Não é a primeira vez que a brasileira é destaque no jornal. Fernanda chegou a ser apontada como favorita ao prêmio pelo colunista Kyle Buchanan. O NY Times também apostou na vitória de Ainda estou aqui na categoria de Melhor filme internacional.

A conquista do longa garantiu a primeira estatueta do Brasil e embalou o domingo de carnaval. Nesta quinta-feira (6/3), o filme ganhou novo pôster, que exibe a vitória na premiação.

