Pagode dos Prazeres encerra o carnaval com o grupo Doze por OIto

Atenção, pagodeiros de plantão! Um dos eventos mais esperados pelos amantes do gênero musical está de volta — o Pagode dos Prazeres retorna para mais uma edição. A festa, que ocorre neste sábado (15/3), dá o tom do respiro final do carnaval brasiliense e promete encerrar o período de folia com chave de ouro. Os trabalhos começam a partir das 16h, no Estádio Mané Garrincha, e contam com participação especial: o funkeiro Naldo Benny é o convidado do grupo Doze por Oito, que lidera a festa.

Sócio do projeto, Gabriel Corbal garante que essa será a maior edição do evento. "Além de trazer um artista nacional de peso, voltamos ao Mané Garrincha, um dos maiores pontos turísticos de Brasília", aponta Gabriel. "Se o ano só começa depois do carnaval, o carnaval só termina depois do Pagode dos Prazeres", brinca.

Segundo ele, o evento "nasceu com a intenção de valorizar a cultura local e os artistas que fazem de Brasília um grande polo musical". "Mantemos essa tradição em todas nossas edições, mas essa é especial, pois também unimos à festividade do carnaval, um período de passagem para o brasileiro", destaca o sócio.

"Agora, voltamos ao Mané Garrincha reafirmando nosso compromisso de manter viva a tradição do pagode democrático e autêntico. O Pagode dos Prazeres é a prova de que Brasília tem música, tem cultura e tem um povo que vibra junto em cada batida", afirma.

Movimento que nasceu na capital federal, o PdP já reuniu milhares de pessoas em edições no Parque da Cidade, Concha Acústica, Nilson Nelson e na orla do Lago Paranoá. "O que começou como uma roda de samba intimista logo se transformou em um grande espetáculo coletivo", celebra.

Amanhã, a trilha sonora da festa será regada de sucessos do pagode, além de clássicos da música brasileira, faixas autorais do grupo Doze por Oito e o funk de Naldo Benny, voz de Exagerado e Amor de chocolate. "A mistura de ritmos está na essência do PdP desde nossa primeira edição. Entendemos que o pagode é uma herança brasiliense e valorizamos esse som que tanto amamos em cada detalhe do evento, mas nossa missão vai além", garante Gabriel.

"Nascemos com a ideia de criar uma experiência musical que seja completa e diversa, com artistas de diferentes gêneros para enriquecer ainda mais essa celebração, e o Naldo é um artista que se encaixa totalmente nesta proposta. Ainda que ele tenha feito sucesso com hits de funk, ele também é um pagodeiro de coração e está lançando seu próprio projeto do gênero. Uma fusão que casa a nossa proposta para o Pagode dos Prazeres", finaliza o sócio.