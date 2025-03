Rodrigo Faro exibe abdômen trincado aos 51 anos

O apresentador Rodrigo Faro, nesta quarta-feira (12/3), apareceu sem camisa, fez muque e mostrou ótima forma aos 51 anos. Com barriga trincada, ele ainda deixou à mostra a cueca no registro.

O apresentador tem muito para comemorar. Sua esposa, Vera Viel, está curada do câncer. Após a cirurgia para remover um tumor raro, a família de Faro voltou a sorrir. "Mais uma vitória pra honra e glória de Deus… obrigado a todos que oram pela gente todo dia e a essa equipe médica abençoada que cuidou da gente com todo amor", colocou na legenda do post em que aparecia em um vídeo com a amada.

"Hoje às 6h eu fui para o [Hospital Albert] Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia depois de quatro meses e… Está constatado. A gente já sabia, já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada. Agora é vida nova", celebrou.

Rodrigo Faro não teve seu contrato renovado com a Record e segue fora da TV. Recentemente, fez uma participação inusitada com Luciana Gimenez, no quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck.