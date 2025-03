Talento em dose dupla

De Niro e Debra Messing, em The Alto Knights - (crédito: Warner)

Ricardo Daehn

Não à toa um trecho do clássico de James Cagney, Fúria sanguinária (1949), estampa parte da trama de The alto knights — Máfia e poder, de Barry Levinson, o diretor de Rain man e de Bugsy. Com mais de 80 anos, ele conduz um filme à moda antiga, e sobre ícones da contravenção mortos há mais de 50 anos.

A façanha é incrementada pelo roteiro afiado de Nicolas Pillegi, criador das situações de Os bons companheiros (1990) e Cassino (1995), e ainda produtor dos longas O irlandês (2019) e O gângster (2012). Em dose dupla, coroa-se o talento de Robert De Niro — intérprete dos amigos e futuros (momentâneos) desafetos Frank Costello e Vito Genovese, líderanças da máfia novaiorquina. Relações de confiança e domínio, entre Brooklyn, Bronx e Queens, para citar alguns bairros, são niveladas por apodrecimento de setores da sociedade que incluem promotores, prefeitos e políticos como o senador Estes Kefauver (Wallace Langham).

Em determinado momento, o comedido Frank se identifica como "dinossauro (lutando) contra a extinção", e nisso, contempla os talentos, em xeque, nos bastidores do filme. Ainda que reclame o posto de aposentadoria, o circo de clubes, oportunidades de dinheiro fácil, cassinos e trazem um entretenimento de nível, na realização de Levinson. Para além das dinâmicas com as esposas Bobbie (Debra Messing) e Anna (Kathrine Narducci, de Família Soprano), os protagonistas criam sequências tensas e divertidas.