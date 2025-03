Ainda tem carnaval com a Ressaca da Folia Premium, no sábado

No sábado (29/3), a partir das 15h, o Outlet Premium Brasília recebe a Ressaca da Folia Premium para prolongar ainda mais a festa carnavalesca. Como atração principal, o Bloco Eduardo e Mônica é o responsável por animar o público com os maiores clássicos do rock nacional no ritmo contagiante da folia. Convidados pelo complexo comercial, o Bloco encara a experiência como algo inovador para os carnavalescos. "O público vai aproveitar o mix de atrativos, promoções e, ao mesmo tempo, poder desfrutar da ressaca carnavalesca de uma forma diferente", comenta Diogo Lazari, um dos integrantes do bloco.

Com o show, o grupo comemora o clima de carnaval mesmo após pouco tempo de seu fim. "É muito bacana poder resgatar tão cedo o período mágico que vivemos todo começo de ano. Vai ser um showzão", explica Diogo.

Com entrada gratuita, a energia do carnaval vai para aqueles que querem curtir em família, com os amigos e até sozinho. Localizado a 60 minutos de Brasília, o Outlet fica na Rodovia BR 060 KM 21.

*Estagiária sob supervisão

de Severino Francisco.