Banda capixaba Supercombo retorna a Brasília em fim de turnê

Supercombo apresenta turnê Remédios no Toinha - (crédito: Marcela Sanches)

Após o fim da turnê comemorativa do álbum Amianto, a banda Supercombo retorna à cidade para apresentação neste sábado (29/3) no Toinha Brasil Show. A partir das 22h, o grupo de rock capixaba traz ao público candango o show do disco Remédios, mais recente projeto de estúdio lançado pelo quarteto. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Articket.

"É, basicamente, o finzinho dessa nossa turnê, são os últimos shows antes da gente virar para o novo álbum, que deve sair ainda na metade deste ano", adianta o vocalista Léo Ramos. Desde a participação no reality show global SuperStar, a banda Supercombo coleciona admiradores na cidade.

"Quando a gente fez o show de comemoração do Amianto em Brasília, no fim de agosto, foi massa ver que temos fãs por aí desde o SuperStar", celebra o cantor. "É sempre incrível tocar na capital, até por ser um dos lugares mais roqueiros do nosso país, historicamente falando", acrescenta.

Além das faixas do álbum Remédios, principais sucessos da banda, como Piloto automático e Bonsai, também fazem parte do repertório.