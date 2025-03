Diversidade de sabores e opção mais saudável: benefícios dos frutos do mar

Além do peixe, empanado com farinha panko, o prato leva salsa de ovas pretas e um risoni com shimeji e aspargo - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Conhecidos pela variedade de sabores e texturas, os frutos do mar caíram no gosto do brasiliense. Peixes, moluscos e crustáceos tornaram-se, ao longo dos anos, ingredientes versáteis e úteis em diversas receitas, desde as mais simples, como o ceviche, até as de pratos mais sofisticados, como os risotos. Apesar de distante do litoral, Brasília não fica para trás na área gastronômica — são diversos os restaurantes que são abastecidos com produtos frescos, muitos deles vindos do Ceará e Bahia.

"Os frutos do mar mexem com nossa memória afetiva de litoral, praia e mar, coisas que o brasileiro ama. É impossível você não se recordar desses locais quando sente aquele aroma de um peixe assado, uma lagosta, o sabor do mexilhão, lula, polvo", opina o chef Theo Marques. Camarões grelhados e moquecas, além do próprio peixe assado, são alguns dos exemplos de pratos mais populares entre os brasilienses.

Além da diversidade de sabores, os frutos do mar podem ser uma alternativa para uma dieta mais saudável. Eles são ricos em proteínas de alta qualidade, minerais como cálcio e ferro e vitaminas e ácidos graxos essenciais, como o ômega-3, que são benéficos para a saúde cardiovascular.

Sabor peruano

O Taypá del Peru, no Lago Sul, traz o melhor da culinária peruana para a capital. Um dos pratos tradicionais do país é o ceviche, que é preparado de diversas formas no restaurante. Com sete opções do prato no cardápio, o Taypá serve o ceviche clássico (R$ 97), além das opções com salmão (R$ 120), polvo (R$ 130) e atum (R$ 130).

Para além da receita típica peruana, o chef Marcos Espinoza sugere o atum Taypá (R$ 150) para os fãs de frutos do mar. O prato leva atum fresco, empanado com farinha panko, acompanhado de salsa de ovas pretas e um risoni com shimeji e aspargo.

Segundo o chef, a gastronomia brasileira é focada em peixes e frutos do mar. "Já é um tema cultural, acrescentado pelas preparações em cada região do litoral", destaca. Além disso, ele ressalta que o fresco e a origem do produto são essenciais para destacar as proteínas.



Prato sazonal

Há pouco mais de três anos na capital, o Marie Cuisine se inspira nos tradicionais restaurantes franceses, com especialidade na culinária franco-italiana. Pensando no período de quaresma e na proximidade da Semana Santa, a casa criou uma receita que permanece no menu até o final de abril. Trata-se do camarão-tigre grelhado (R$ 380), servido com risoto de alho-poró, banana-da-terra e crispy de alho-poró.

Outras sugestões do chef Theo Marques, que comanda a cozinha do restaurante, são o lombo de bacalhau confitado (R$ 189), acompanhado por batata sauté, passas, cebola- roxa, tomate e pinolis e o polvo defumado no carvão (R$ 189), servido com arroz-negro e banana-da-terra grelhada.

Para harmonizar, a sugestão do chef é apostar nos vinhos brancos ou nos champanhes. "Entre eles, sugerimos o Piper Heidsieck Brut (R$ 650), os vinhos Cuvée Sidoine Blanc (R$ 198); ou o Chablis AOC André Goichot (R$ 580). Porém, para quem é fã de drinques, nosso Fitzgerald (R$ 48) e o Pisco Sour (R$ 45) são boas opções", indica Theo.



Tradição na cidade

Há mais de 10 anos no mercado, o Manzuá, restaurante do Pontão do Lago Sul, consolidou-se como um dos principais restaurantes especializados em frutos do mar de Brasília. Na casa, o preparo dos pratos é feito após uma seleção rigorosa de ingredientes frescos, seguindo as devidas técnicas de preparo.

No menu, são inúmeras opções de peixes, além de receitas com lagosta, polvo e camarão. O carro-chefe, no entanto, são as ostras — tanto as frescas (R$ 99 — 6 unidades), servidas com ovas de massago, quanto as gratinadas ao molho branco e parmesão (R$ 109 — 6 unidades). Quando o assunto é harmonização, a sugestão são os vinhos brancos (a partir de R$ 61) e espumantes (a partir de R$ 90).