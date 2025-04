Hamilton de Holanda se apresenta no Sesc de Ceilândia neste sábado

Hamilton de Holanda se apresenta no Teatro Newton Rossi, no Sesc de Ceilândia - (crédito: Pedro Abude/Divulgação)

A agenda cultural do Sesc-DF oferece, neste fim de semana, uma programação diversa e gratuita. Hamilton de Holanda faz show de jazz em Ceilândia com Salomão Soares nos teclados e Big na bateria. O público também pode acompanhar artistas em shows de bolero e atuação em homenagem à Clarice Lispector. Além disso, a cantora brasiliense Amanda Maia celebra 10 anos de carreira nos palcos do Sesc-DF.

Hamilton se apresenta com o bandolim de 10 cordas neste sábado (12/4), às 19h, no Teatro Newton Rossi - Sesc Ceilândia Bartolomeu Gonçalves Martins. As entradas são gratuitas mediante doação de 1kg de alimento não perecível. O projeto "Estação do Choro" completa seis anos em 2025 e promove um especial de bolero apresentado por Karla Sangaleti. O evento ocorre hoje, às 20h, no Teatro Ary Barroso - Sesc 504 Sul. Os valores dos ingressos variam de R$40 a inteira e R$20 a meia, à venda no site do Sympla.

A cantora e compositora Amanda Maia comemora 10 anos de atividade no Cine Teatro Silvio Barbato - Sesc Setor Comercial Sul, amanhã, às 19h, em show de 23 músicas que abrangem a discografia da carreira de Amanda. Os ingressos estão à venda no site do Sympla por R$ 60 a inteira e R$ 30.