Bandas covers do Metallica e U2 animam fim de semana no Toinha

Covers das bandas Metallica, U2 e The Smiths são atrações, nesta sexta (18/4) e sábado (19), no Toinha Brasil Show. A casa está localizada na Quadra 9 do Guará e os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento, a partir de R$ 30.

Nesta sexta, a partir das 18h30 o show é da banda Metrolica, cover que faz tributo a Metallica e Megadeth, formada por Addam Lopes (baixo), PP (guitarra), Alexandre Shurek (bateria), Gabriel de Souza (guitarra) e Bento Silva (baixo). "Ao pessoal que for, podem esperar muita animação, entregamos muito da experiência do Metallica e Megadeth anos 1980, desde as músicas um pouco mais calmas quanto as que fazem as pessoas quererem bater cabeça" , afirma o baixista Adam Lopes.

Já no sábado, a partir das 22h, a noite será conduzida por Paulo Mesquita. O cantor e a banda Os brancos apresentam canções das bandas The Cure, The Smiths, U2, Talking Heads e Depeche Mode. Ao Correio, Paulo deixa um recado: "Quem for pode esperar um caminhão de sucessos radiofônicos que tocaram na década de 80, e também não só sucessos de bandas mais obscuras, mas clássicos de bandas pop."

Serviço

Bandas cover

Sexta (18) e sábado (19), no Toinha Brasil Show (Quadra SOF Sul Quadra 9 SN, Conjunto A — Guará), a partir das 22h

Ingressos disponíveis no site da casa, a partir de R$ 30 (meia-entrada)

Não recomendado para menores de 18 anos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco