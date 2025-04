Saúde mental no palco em peça do ator Alex Bernardo

O dramaturgo e ator Alex Bernardo misturou duas situações pessoais para escrever o texto de Pílulas: sua felicidade na farmácia mais próxima, monólogo em cartaz neste sábado (19/4) e no domingo (20/4) no Teatro Brasília Shopping. A primeira delas foi observada em sala de aula: professor da rede pública de ensino, Alex assistiu, nos últimos anos, ao crescimento do uso de remédios e de problemas de saúde mental entre os alunos. "A partir de 2008, comecei a ter muitos contatos não só com alunos nessa situação da saúde mental, mas com as pílulas que tomavam diariamente", explica.

A outra situação veio de observações na própria família, ao acompanhar a progressão da demência em uma tia. "A memória recente da minha tia inexistia, mas a memória do passado era muito rica, e ela lembrava muito do período de estudante. Ela sempre falava no professor Alcebíades, que virou minha personagem", conta Alex, que levou Alcebíades e tia Glória para o palco.

Na história criada pelo ator, o velho professor está cansado e triste com os rumos da educação brasileira. No consultório da doutora Glória, ele expõe as dificuldades cada vez maiores enfrentadas em sala de aula. "A ideia foi nascendo, e um dia falei vou 'fazer uma peça sobre a saúde mental, que hoje é nosso grande drama'. Mexe com o ser humano por inteiro e não faz distinção, é desde os pequeninos até os idosos. Foram os fatores que me impulsionam a escrever esse texto", conta.

A apresentação faz parte da programação da Mostra Teatral de Brasília, que conta com 21 espetáculos e fica em cartaz até o fim de abril. No total, a mostra traz 16 peças do Distrito Federal do Entorno.

Pílulas: sua felicidade na farmácia mais próxima

Com Alex Bernardo. Direção: Lilian França. Amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 5 Bloco A). Ingressos: R$ 20. Não recomendado para menores de 16 anos