Clube da Esquina, rock nacional e sertanejo embalam o fim de semana

A comunidade criativa Infinu terá, neste sábado (26/4), uma programação animada com músicas que estão 'se perdendo'. Às 18h, a banda Ventos Solares apresenta o show Estrada dos Diamantes, com repertório baseado em Clube da Esquina, álbum de Milton Nascimento e Lô Borges.

Formada por Clausem (vocal), Oswaldo Amorim (contrabaixo), Paulo André (guitarra), Leandro Mota (bateria), Renato (piano), a banda mostra show com músicas rearranjadas do álbum de Milton, além de canções autorais compostas por artistas da banda. "É uma banda feita de músicos muito, muito experientes. Uma banda de estrelas, com os mais solicitados artistas de Brasília", afirma o vocalista Clausem .

O grupo tem por intenção manter o repertório vivo, segundo Clausem. "A gente não pode perder, esse tesouro que é a música mineira", garante. Ele acrescenta que procura "dar um fôlego" para um repertório que está esquecido no Brasil.

Novidade na área



O Fest Verão BSB é a mais recente novidade do calendário cultural da cidade. Com estreia, nesta sexta-feira (25/4), às 17h, o festival gratuito reúne grandes nomes do sertanejo, como Murilo Huff e Rick e Rangel, no Rancho Bakuk, na BR-040, e tem como objetivo se tornar um evento permanente na agenda de Brasília.

Para além do sertanejo, o evento recebe também atrações do forró e eletrônico. "Eu sempre falo que a música não tem fronteiras ou barreiras, então tem música boa pra todo mundo, independentemente do gênero musical", garante Murilo Huff, atração principal da festa.

O cantor adianta que o show de hoje será "uma apresentação incrível, com repertório bem completo". "Vamos passar por Dois enganados, além das músicas do Ao vivão e do Veneno, lançamento mais recente e que conta com a participação dos meus amigos Zé Neto & Cristiano", lista.

As atrações DJ Chinaider, DJ Thais Boddah, Nego Rainer, Luciano Lins, Alisson & Ariel e Nossa Cor completam a programação do evento.

No embalo do rock

Nesta sexta (25/4) e no sábado (26/4), o rock nacional e regional invade o Parque da Cidade. A Praça das Fontes recebe, a partir das 18h, o Insanos Moto Fest, evento pensado especialmente para o público motociclista e amante da música. Principal nome da line-up, a banda Detonautas encerra a programação com apresentação no sábado, às 23h. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla.

Nesta sexta, os grupos Sungarden, Di Boresti e Queen of Magic animam o público do Parque. No sábado, Marrones e Sereníssima ficam responsáveis por abrir para o show principal, dos Detonautas.

Além da música, o festival oferece praça de alimentação, área kids para o público infantil e área fliperama com games retrô. O espaço é totalmente coberto, garantindo o conforto dos participantes.