O fim de semana delas: confira um roteiro gastronômico para celebrar as mães

No fim de semana do Dia das Mães, as famílias se reúnem para celebrar as matriarcas com refeições especiais. Para os que preferem comemorar fora de casa, a cidade oferece uma diversidade de restaurantes que variam do café da manhã colonial ao almoço com massas, peixes, frutos do mar, filés e o que mais combinar com os costumes dos brasilienses.

Além da culinária especializada, as pessoas valorizam um ambiente aconchegante para as reuniões familiares. Locais que oferecem pratos para compartilhar e que conseguem atender o público infantil com brinquedotecas se tornam prioridades para muitas famílias. "No Dia das Mães sempre recebemos muitas famílias. É evidente que os brasilienses prezam por uma experiência completa neste dia tão significativo. Não se trata apenas de saborear pratos deliciosos, mas também de desfrutar um ambiente acolhedor e bonito, que complementa e enriquece o momento de união familiar. A nossa equipe está sempre dedicada a oferecer essa combinação harmônica de gastronomia e atmosfera, para que cada cliente se sinta especial e celebre da melhor maneira possível", destaca Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé Lago.

Mirella Montella, sócia local do Da Marino, afirma que os brasilienses valorizam experiências que reúnem boa gastronomia, momentos em família e, principalmente, ambientes agradáveis. "Em datas como o Dia das Mães, é comum buscarem lugares que ofereçam conforto, charme e bom atendimento. O da Marino conta com uma varanda deliciosa ao ar livre e o restaurante proporciona uma atmosfera leve, acolhedora e sofisticada, ideal para celebrar essa data tão especial com tranquilidade, frescor e afeto", explica.

Sofisticação à beira lago

Em ambientação intimista com visão para o Lago Paranoá, o Santé Lago é composto por obras da artista plástica Cris Conde, e tem programação musical ao longo de toda semana. O cardápio da casa é contemporâneo, recheado por referências de diversas culinárias do mundo, cortes especiais e sobremesas para os mais diferentes paladares.

"Nós concebemos o ambiente para ser uma casa moderna e acolhedora, ressaltando a beleza da região em que fica localizado. As paredes contam com plantas ornamentais e uma iluminação bem romântica, que é característica pela qual o Santé é muito reconhecido na cidade", explica o empresário e proprietário da casa Oswaldo Scafuto. No Dia das Mães a casa vai trabalhar com reserva por telefone, aceitas para o horário das 12h com uma tolerância de 15 minutos, pelo valor de R$ 150, totalmente convertido em consumação. Todas as mães que comemorarem o dia especial na casa vão ser presenteadas com um suspiro.

Para a data, o tradicional cardápio não estará disponível, pois o restaurante desenvolveu um menu especial com sugestões de entrada, sobremesa, prato infantil e pratos principais. O destaque é o salmão grelhado ao molho cítrico de maracujá (R$ 105), com leve picância de pimenta dedo de moça, servido com risoto de pitaya, criado especialmente para o Dia das Mães. Para harmonizar, o drinque pink sunset (R$ 29,90), feito com gin, Monin de pêssego, pink lemonade, limão e flor comestível. Para os que preferem vinho, Scafuto recomenda a adega de Monção Vinho Verde (R$ 107) e a Dona Paula Estate Malbec (R$ 144).

Como entrada, os brasilienses podem se deliciar com a burrata (R$ 89), carpaccio (R$ 74), pasteizinhos (R$ 42), arancini (R$ 44) ou com o camarão grelhado na manteiga de ervas com palmito ao alho crocante (R$ 102). O restaurante oferece duas opções de salada, figo & parma (R$ 69) e juliana (R$ 54) e de pratos infantis (R$ 45), frango ou filet mignon acompanhado de arroz e batata frita ou spaghetti. Os pratos principais variam de peixes e frutos do mar - lagosta, polvo, camarão bacalhau e robalo -, a massas, filés e cogumelos. Para finalizar, as opções de sobremesas são banoffee (R$ 29), brownie (R$ 39), torta de café (R$ 31) e bolo quente (R$ 45).

Sabor italiano

O restaurante italiano Don Romano criou um prato exclusivo para a data especial com o intuito de trazer uma experiência gastronômica que vai além do paladar, proporcionando momentos de união e alegria ao redor da mesa.

Para celebrar os laços familiares em cada sabor, o gnocchi y manzo (R$ 195) é o prato ideal, com receita que serve de duas a três pessoas. Para adoçar, a casa oferece um vasto cardápio de sobremesas, com opções como Ciambelle (R$ 35), tradicional massa de pizza em forma de rosquinha recheada com creme de avelã e assada no forno à lenha, acompanhada de sorvete de creme com flocos de pistache. O Tiramisu (R$ 23) é feito com creme de leite, queijo mascarpone, biscoito champagne, café espresso, vinho marsala, finalizado com cacau. E a Panna cotta (R$ 19) preparada com creme de leite fresco cozido com gelatina sem sabor, coberta com geleia de morango.

"Além do prato principal exclusivo para a data, vamos oferecer opções incríveis para que todos os estilos de mães possam celebrar a data em grande estilo. A intenção é que as mães e todas as famílias possam desfrutar de uma experiência do início ao fim, pois a data merece uma celebração especial", destaca a restauratrice Mariana Miranda.

Culinária envolvente

O Doc Cucina nasceu com a proposta de oferecer uma experiência gastronômica que une a tradição da culinária italiana com toques contemporâneos, tanto nos sabores quanto na apresentação. O grande diferencial da casa é o conceito de cozinha aberta, no qual os clientes podem acompanhar a finalização dos pratos ao vivo, o que agrega ao ambiente elegante e a torna ideal para celebrar momentos especiais com boa comida e aconchego.

Para o Dia das Mães, o chef Luiz Trigo sugere os pratos família, pensados especialmente para compartilhar em grupos de até quatro pessoas. O destaque são o rigatoni ala matricial (R$ 320), feito com massa seca ao molho de tomates, guanciale crocante, pimenta vermelha e pecorino; e a parmegiana de filé (R$ 260), preparada com crosta de focaccia, coberta de queijo muçarela e pomodoro, e acompanhada de fettuccine com manteiga de sálvia. Para harmonizar, o sommelier Samuel Jefter recomenda o Lê Petit Maynne Pinot Noite (R$ 169), uma bebida leve e festiva que combina bem com massas, frutos do mar e carnes mais suaves.

"Em datas comemorativas, os brasilienses buscam experiências que unam gastronomia de qualidade, ambiente acolhedor e momentos afetivos em família", destaca o chef. Por esse motivo, a casa receberá todas as mães com uma taça de espumante brut como welcome drink e, ao final da refeição, elas poderão escolher entre a Panna Cotta, Crème Brûlée ou Torta Mousse de Chocolate Belga como sobremesa de cortesia.

Sabor inesquecível

Com pratos do chef Ronny Peterson, que conquistou diversos prêmios de melhor chef de cozinha em concursos locais, o Aroma há cinco anos vem fazendo história no cenário gastronômico brasiliense. "Essa data é muito especial para todas as famílias, assim como para a gente que trabalha com restaurantes. A prioridade para um dia como esse de muito movimento, com muitas mesas grandes e diversos pedidos, com certeza é a atenção ao máximo no atendimento ao cliente, desde a recepção, até conduzir ele à mesa, sugerir de início uma entradinha e um bom drink ou espumante para iniciarem a experiência e desfrutarem de um almoço maravilhoso", enfatiza o chef.

As recomendações da casa para o almoço de domingo são a tortelli de abóbora (R$ 174), preparada com massa fresca recheada de abóbora, coberta com molho de queijo canastra, acompanhada de camarões grelhados e semente de abóbora tostada. E a prime rib (R$ 152), corte suíno grelhado, servido com polenta ao funghi, pêra caramelizada com gorgonzola, mini milho tostado e farofa de castanha.

Para harmonizar, Peterson sugere "um delicioso vinho branco de Israel", Golan Heights Hermon (R$ 285) e o espanhol Yllera 9 Meses (R$ 175). Para quem prefere um drinque, a casa tem uma carta de produções autorais como o solimões (R$ 45), feito com vodka, caju, limão siciliano e rapadura, e o arabian (R$ 45), que contém vodka, morango, pimenta dedo de moça e xarope de açúcar.