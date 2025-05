Massa de todos os tipos: confira um roteiro repleto de opções

Prático e saboroso, o macarrão faz parte da dieta diária do brasiliense. A versatilidade do prato o transforma na opção ideal tanto para os almoços simples do dia a dia quanto para jantares mais sofisticados — tudo depende do acompanhamento. De frutos do mar a carnes vermelhas, passando pelas versões vegetarianas, tudo vai bem com espaguete, penne ou fettuccine.

Apesar da popularidade do macarrão, o mundo das massas vai muito além — lasanha, nhoque e ravioli são outras opções muito populares entre a população nacional. "Os brasileiros têm uma relação afetiva com as massas, que são consumidas tanto em momentos especiais quanto no dia a dia. O consumo costuma privilegiar massas mais conhecidas, muitas vezes acompanhadas de molhos tradicionais como bolonhesa, quatro queijos e pomodoro", destaca o chef Edilson Oliveira, da Osteria Vicenza.

Marco Renzetti, responsável pela cozinha do Nino, acrescenta: "Em geral, há preferência por molhos mais fartos e acompanhamentos como queijos, carnes e até mesmo gratinados, tornando as massas bastante adaptadas ao paladar local".

Inspirados pela gastronomia italiana, muitos restaurantes da cidade procuram seguir à risca os costumes do país europeu, como é o caso do Vittoria d'Italia. "Ao cozinhar para agradar o cliente, fazemos algumas adaptações, mas nunca abandonamos a base, a essência da tradição culinária", garante o chef Francesco Bravin.

Culinária sofisticada

Fundado em 2004 por Juscelino Pereira, a história do Piselli está interligada com o significado do seu nome, que é ervilha em italiano. Após tentativas falhas de criar uma plantação do legume em Joanópolis (SP), o proprietário decidiu se mudar para São Paulo e lá trabalhou como garçom, depois sommelier e gerente. Em 2004, criou o Piselli Jardins com receitas clássicas da Itália e inspirações da região do Piemonte. Depois de 11 anos, abriu o Piselli Sud, também em São Paulo, e em 2021, inaugurou o Piselli Brasília, no Shopping Iguatemi, com cardápio que homenageia a região italiana da Toscana.

"Aqui no Piselli, proporcionamos experiências únicas e memoráveis, em um ambiente sofisticado e agradável, que podem se tornar lembranças preciosas, fortalecendo laços entre amigos e familiares", afirma Camila Cardoso, gerente geral do restaurante.

A recomendação da casa é o ravioli de brie e pera al tartufo (R$ 129), preparado com ravioli de queijo Brie e pêra com molho de manteiga e mel trufado. Para harmonizar, Toso (R$ 180), espumante seco italiano, que oferece leveza e acidez, com notas de pêra, maçã e amêndoa. "As nossas massas frescas são feitas na casa e vão da massaria direto para a mesa dos nossos clientes. Esse prato é aquele que surpreende os paladares de todos que visitam a nossa casa e harmoniza muito bem com um espumante, que pode criar um contraste agradável com a riqueza do ravioli. As bolhas também ajudam a refrescar o paladar", explica.

Mais que italiano

Após colecionar experiências em casa italianas mundo afora, surgiu no chef Marcello Lopes a vontade de ter um restaurante para chamar de seu. Foi assim que nasceu o Italianíssimo, na 412 Norte, que mescla os sabores napolitanos com o que há de melhor na cozinha nacional. No menu, o destaque é o filetto in crosta (R$ 93,90), filé em crosta de macadâmia ao molho roti, acompanhado por fettuccine ao molho funghi trufado.

Outra pedida dos clientes é o tradicional espaguete à carbonara (R$ 77,90), releitura do tradicional prato italiano, com creme de grana padano, gema de ovo caipira, guanciale e farofa de bacon crocante.



Restaurante brasiliense

Inaugurada em 21 de abril de 2022, a Trattoria da Rosario divide aniversário e história com a capital federal. Em atividade há mais de 20 anos, o restaurante, comandado pelo renomado chef napolitano Rosario Tessier, é uma das casas italianas mais tradicionais da cidade.

O conhecido ponto da QI 17 do Lago Sul vai muito além dos sabores da culinária europeia e prima também pelo atendimento — o próprio Rosario se faz presente no restaurante diariamente, ajudando no atendimento das mesas e se certificando da qualidade dos pratos.

O menu, inclusive, oferece uma novidade para os amantes da boa massa: o fettuccine misto mar (R$ 279), com vieiras, camarões, molho de pimenta verde, manteiga, sálvia e champignon fresco.