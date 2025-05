Funn Festival tem início com show de Belo, Péricles e Pixote

A partir desta sexta-feira (9/5) hoje, os fins de semana brasilienses ficam mais agitados com a volta do Funn Festival. Conhecido pela diversidade de atrações, o festival convida toda a família para o Parque da Cidade, com um complexo repleto de atividades e apresentações musicais durante todo o mês. Os ingressos estão disponíveis no site da Ingresse, a partir de R$ 20.

Para a noite de estreia, Belo, Péricles e Pixote são os convidados de honra. Conhecido pela discografia de sucessos que incluem Perfume, Direito de te amar e Pura adrenalina, Belo se destaca como uma das principais vozes do pagode, com mais de 30 anos de carreira. "A música é o que me move, é o que me mantém vivo. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda sinto aquele frio na barriga e, ver alguém emocionado com uma canção minha, receber mensagens dizendo que determinada música fez parte da vida de alguém... isso não tem preço. Saber que por meio da minha voz eu consigo levar amor e alegria é o que me move. Enquanto houver sentimento, eu vou continuar cantando", afirma o cantor.

O pagodeiro também destaca a animação para se apresentar novamente na capital: "Brasília tem um lugar muito especial no meu coração e cada vez que eu volto é como se fosse a primeira vez. O público brasiliense sempre me recebeu com muito carinho, canta junto, se entrega, e isso mexe demais comigo. Brasília, eu tô chegando com o coração aberto e cheio de saudade!".

Em seguida, Péricles se apresenta no palco do festival. Natural de São Paulo, o artista é um dos grandes nomes do ritmo, fez parte da banda Exaltasamba por 26 anos e consolidou uma carreira solo brilhante, com clássicos como Melhor eu ir e Até que durou. O músico reflete sobre a importância de dividir o palco com outros nomes importantes do pagode: "O pagode vive um momento muito mágico, com grandes artistas em destaque e novas vozes surgindo para o público e mercado. Por isso, é muito gratificante estar envolto nessa cena que me traz tantas alegrias há quase 40 anos e dividir o palco com gente tão bacana e talentosa."

A setlist da apresentação representa a trajetória musical de Péricles, do passado ao futuro: "Escolhemos os principais sucessos da minha carreira solo e alguns hits da época do Exaltasamba. Vamos mostrar também canções do novo projeto e versões exclusivas de músicas que gosto muito. Será um show animado, com muito samba, pagode e alegria. Espero por vocês!"

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco