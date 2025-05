Maurício Manieri leva celebração romântica ao Centro de Convenções

Maurício Manieri se apresenta, sábado (17/5), no Centro de Convenções Ulysses, com a nova edição de sua superprodução Classics. O cantor reúne hits autorais e músicas de outros artistas do pop romântico nacional e internacional.

Manieri promete uma celebração da música romântica, com hits feitos entre as décadas de 1970 e 1990. O show será uma viagem musical dançante e nostálgica. O repertório inclui sucessos como Cheia de charme, Eu juro, de Maurício. E, ainda, All night long, Can't help falling in love, Love is in the air, entre outros clássicos da canção internacional.

Maurício explica que a música Classics o emociona e revela o melhor dele em cima do palco. Escolheu as canções, por marcarem épocas, gerações e vidas. "Esse show traz tudo isso à tona. É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. Estou muito feliz pela nova temporada dessa turnê incrível", afirma Maurício Manieri.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco