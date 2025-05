Noites de rock estão na agenda do fim de semana do Infinu

Neste final de semana, a Infinu Comunidade Criativa recebe dois shows em sua programação. No sábado (17/5), o cantor Rogério Skylab lança o vinil Trilogia do fim, disco em que o músico, que já passou pelo rock e pela MPB, explora a música eletrônica. Já no domingo (18/5), a banda Os Cabeloduro convida o grupo escocês Gimme Gimme Gimmes.

Os Cabeloduro é um grupo de punk rock originário do Guará, que iniciou a carreira em 1989. Um dos fundadores da banda, Hélio Gazu, comenta que a relação com público de Brasília é atemporal. "Os fãs de outrora agora levam os filhos para conhecer o trabalho da banda. Com advento das redes sociais, essa relação se aproxima mais do público, porém, nosso trabalho fica mais acessível a todas gerações", destaca.

A banda voltou de uma turnê pela Argentina e pelo Uruguai. Hélio percebe que estão em uma fase mais madura pela história construída em três décadas de música. "São mais de três décadas trabalhando no que a gente acredita fugindo dos rótulos de mercado. Não é fácil e nunca será para uma banda de punk rock furar a bolha do mainstream, ou você se enquadra ou está fora! Então, seguimos trabalhando", reflete Hélio Gazu.

O músico destaca que a Infinu acolheu a banda e é um local que sempre abriu espaço para o rock local e nacional. Dessa vez, o grupo convida a banda escocesa The Gimme Gimme Gimmes, que está no Brasil pela primeira vez e fará um tributo ao punk rock de músicos e escritores escoceses.

Sobre o repertório do show, Hélio diz que será uma mistura. "Será um mix de velharias e novidades que estarão no nosso próximo álbum em comemoração aos 36 anos de estrada da banda. Por fim, o punk rock não morreu", finaliza.