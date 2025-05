Forró invade a Torre de TV com programação diversificada e gratuita

Nesta sexta-feira (16/5), tem forró na Torre de TV, dentro da Semana S do Comércio, realizada pelo Sesc-DF, Senac-DF e Instituto Fecomércio. O evento tem programação diversificada e gratuita, com destaque para os shows de Isa Buzzi, Jú Marques, Willian & Marlon e a atração principal da noite: Solange Almeida. As apresentações serão realizadas a partir das 15h, em palcos localizados próximo ao letreiro "Eu amo Brasília". Para frequentar o evento, o público precisa fazer um cadastro no site do Sesc-DF.

Para Solange, é sempre privilégio retornar a Brasília: "Eu adoro a energia que o povo de Brasília me entrega, são participativos, alegres e a interação é maravilhosa, sou muito grata". A ex-vocalista do Aviões do forró está comemorando o aniversário de 50 anos e os 40 anos de carreira com um DVD especial intitulado 50/50, que representa, segundo ela, uma fase de crescimento, troca de experiências e muito amor. "Quis dividir as comemorações com meus fãs que me sustentaram sempre, que amam a minha história. Para mim, é um privilégio chegar a essa marca, apesar de cantar profissionalmente desde muito nova, eu não imaginava fazer sucesso. Batalhei muito, passei por muitas experiências e hoje posso falar que me sinto realizada com meu trabalho. Espero sempre poder trazer mais músicas, alegria e forró para a vida e o legado de cada fã!", completa a cantora.

As demais atividades se iniciam às 10h, com uma edição especial do projeto social Fecomércio Mais Perto de Todos, iniciativa que oferecerá serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e orientação profissional, além de oficinas e atividades de lazer e bem-estar para todas as idades. O evento não se limita apenas à capital, em cidades ao redor do país o público pode aproveitar apresentações de Iza, Diogo Nogueira, Samuel Rosa, Michel Teló, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, Raça Negra, e muitos outros.

Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco