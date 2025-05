Chegou a temporada junina e com ela um calendário cheio de arraiás

Neste fim de semana, a capital dá início às celebrações de São João. A partir desta sexta-feira (30/5), as festas juninas se espalham por Brasília e levam música, comida típica e muita diversão para toda a família. Entre os principais festejos, estão o Arraiá Eduardo e Mônica, o Arraiá do Lago e o Arraiá cultural: festejos da biblioteca do bosque.

O Arraiá Eduardo e Mônica se instala no Complexo Cordel, no Park Way. O anfitrião é o famoso bloco. Criado em 2017 por Marquinho Vital, Rony Meolly e Diogo Villar, o grupo conquistou o público brasiliense por repaginar clássicos do rock nacional. O repertório inclui os clássicos Legião Urbana, Raimundos, Cássia Eller, Capital Inicial e surpresas especiais. O palco também recebe as apresentações do Trio Papudo e de Luij. A partir de R$ 50, os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital. O evento começa às 19h.

O Arraiá do Lago, no Clube Almirante Alexandrino, promete dois dias de programação completa. Hoje, a partir das 18h, se apresentam Pedro Paulo & Matheus, Só pra xamegar, Boi Caprichoso & Garantido e CTG Gaúcho. Sábado (31/5), no mesmo horário, compõem o lineup Vitor & Luan, William & Marlom, Nego Rainer, Boi Caprichoso & Garantido e CTG Gaúcho. Nas duas datas, o público também confere apresentações de quadrilha. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 25.

Em São Sebastião, a Biblioteca do Bosque também se preparou para dar início à temporada de festas juninas. Realizado em parceria pelo Instituto Cultural Chinelo de Couro, o festejo rerá uma programação gratuita para todas as idades durante dois dias. Hoje, as quadrilhas Chinelo de couro e Coisas da roça, Amigos da viola, Top xote, Carol Bastos e Dan Sousa marcam presença no evento e, amanhã, Folia dos reis, Dennys e Paulo, DJ Luca Durães, Railson e Gabriel e as quadrilhas Santo Afonso e Formiga da roça agitam o encerramento.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco