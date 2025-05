Estudantes do DF aprendem a história do rock candango

Estudantes do CED 03 de Sobradinho ouvem músicas do rock brasiliense - (crédito: PAULO H CARVALHO/Agência Brasília)

Brasília é considerada, por muitos, o berço do rock nacional. Buscando manter vivo o interesse das futuras gerações por esse gênero musical, o projeto chamado 1KG de Rock leva a estudantes da rede pública do DF da história das bandas candangas que se dedicaram ao estilo e desenvolveram material autoral. A iniciativa conta com apoio de uma emenda parlamentar do deputado distrital Ricardo Vale, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), e promove ações educativas em centros de ensino.

Os alunos de cada instituição participante assistem a duas palestras: “Ciências, Física e Rock and Roll” e “O Rock como Cultura Transgressora”. Dessa maneira, segundo os organizadores do projeto, pretende-se estimular debates sobre o papel da música na formação do pensamento crítico, da identidade cultural e da criatividade dos jovens. Eles também têm acesso a oficinas em que, por diversos materiais — fotos, recortes de jornais, panfletos, vídeos —, ficam sabendo como nasceram Plebe Rude, Legião Urbana, Raimundos e outros conjuntos brasilienses.

A primeira ação aconteceu no Centro Educacional (CED) 3 de Sobradinho, em 28/4. Além das atividades educativas, o público assistiu a um show ao vivo da banda Dom Macarius, que tocou clássicos da banda Legião Urbana.

O projeto 1KG de Rock conta com um website-museu virtual, um aplicativo em formato de game para apresentar o conteúdo de forma lúdica e interativa, e uma exposição itinerante com banners e textos informativos. A ação tem previsto passar em breve por três escolas públicas de Sobradinho: Centro de Ensino Fundamental (CEF) 03, CEF Queima Lençol e o Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois.

