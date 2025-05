Do forró ao rock pesado na Infinu: confira a lineup do fim de semana

A programação da Infinu para o fim de semana terá forró, música popular brasileira e rock pesado do Brasil. Nesta sexta-feira (30/5), o Forró Comandado Por Mulheres traz o grupo Baile da Maisinha. Sábado (31/5), o cantor Totonho se apresenta com o trio Passo Largo e o cantor Tom Ribeira mostra o primeiro show da turnê solo Pedaço. Já no domingo a banda de metal Vazio sobe ao palco do espaço com a Obscure Hell, além da apresentação de Ingrid Winner e Dre. Sarkis.

A partir das 19h desta sexta -30/5), o Baile da Maisinha formada por Maísa Arantes (voz, rabeca e pífanos), Marcelo Neder (violão e coros), Nathália Marques (triângulo e coros) e Pedro Ferreira (zabumba e coros) sobe ao palco da Infinu. Ao Correio, Maisa promete esquentar o tempo: "Iremos trazer o nosso melhor repertório com músicas autorais e homenagens a mestres do forró. Vamos quebrar tudo com uma mistura de alguns estilos do forró".

Sábado (31/5), quem comanda o palco é o cantor Tom Ribeira, a partir das 17h30 na matinê da Infinu. Tom traz o primeiro show da turnê solo Pedaços, que vai percorrer oito cidades. Ao Correio, Tom diz que escolheu Brasília para começar a sua primeira turnê solo, por conta da bonita conexão com o público local. E complementa que o show traz um repertório especial com músicas que o formaram como artista. Além disso, inclui composições próprias do primeiro EP também intitulado Pedaço. Sábado (31/5), Totonho e a banda brasiliense Passo Largo, formada por Vavá Afiouni, Marquinhos Moraes e Thiago Cunha se apresentam a partir das 20h.

Para finalizar a programação, a partir das 17h do domingo (1º/6), as bandas Obscure Hell e Vazio comandam o show. E, às 20h, Ingrid Winner e Dre. Sarkis sobem ao palco para apresentar Do denso ao delicado.

