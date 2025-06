"Uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade se ninguém desmentir isso", esclareceu Zé Felipe sobre suposto caso com Kevinho - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem via Observatório dos Famosos)





Zé Felipe usou suas redes sociais na noite desta última quarta-feira (4), e fez esclarecimentos em torno de alguns rumores que já surgiram acerca da sua vida pessoal. O cantor, que está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, relembrou um boato sobre um possível romance vivido com Kevinho.

Através do Instagram, o filho de Leonardo negou que tenha se envolvido com o cantor ou traído a influenciadora, que teria supostamente dado um basta e rompido o casamento após ter descoberto um infidelidade dele.

"Tem uma coisa que vem me incomodando, mais ou menos desde que a gente anunciou que tinha se separado, eu e a Virginia que, é do mesmo repórter [a matéria] que falou que eu era namorado do Kevinho, falou que eu traí a Virginia com a bailarina. Mano, pelo amor de Jesus Cristo, véi", iniciou Zé Felipe.

"E eu só estou vindo aqui falar que é óbvio que é mentira. Mas uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade se ninguém desmentir isso", esclareceu o cantor, que assegurou, novamente, não ter cometido traição sobre Virginia Fonseca em nenhuma hipótese.

"Eu nunca traí a Virginia, eu nunca traí minhas filhas, minha família. Até foto em camarim é mãozinha no ombro, porque eu respeito. Então um cara desses pra mim é um trouxa", lamentou Zé. "Eu já deixei passar várias vezes, várias mentiras que inventaram de mim. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, e a mentira vira verdade. Então acabou, quer falar mentira? Prova que é verdade. Vai tomar no c*", detonou ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Solteiro, Zé Felipe se manifesta sobre rumores de caso amoroso com Kevinho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.