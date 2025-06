Arquitetura sustentável é marca de exposição de prêmio europeu

A exposição do EUmies Award 2024 chega ao Espaço Cultural Renato Russo com uma seleção de 40 projetos que foram destaque em uma das premiações mais importantes da arquitetura na Europa. Do total, 33 projetos foram selecionados, sendo cinco finalistas e dois ganhadores laureados com o Prêmio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia - Prêmio Mies van der Rohe (EUmies Awards), criado em 1988 e com periodicidade bienal.

A intenção do prêmio, cuja cerimônia de entrega é realizada no Pavilhão Mies van der Rohe, em Barcelona, é celebrar projetos ancorados na sustentabilidade, na inovação e no bem-estar social. "O prêmio nasceu com o interesse de compreender como se estava transformando o território europeu. A ideia é entender as diferentes tendências, realidades, climas e equações sociais", explica Ivan Blassi, curador do EUmies.

Entre os destaques, está um dos projetos vencedores, um centro de estudos universitários da Alemanha pensado e construído para estudantes, mas que pode ser ampliado ou desmontado para ser erguido em outro lugar. "É o primeiro edifício do campus universitário que permite que se reúna os estudantes de distintas faculdades em um lugar aberto 24 horas e que pode ser utilizado de maneiras diferentes", avisa o curador.

A outra obra vencedora, também exposta na mostra, é uma biblioteca construída em Barcelona com estrutura de madeira laminada, um edifício integrado a um bairro popular de trabalhadores que também é utilizado como ponto de encontro e lazer. "É uma biblioteca, mas também um lugar de encontro", diz Blassi.

A edição do prêmio deste ano foi pautada, sobretudo, pelo tema sustentabilidade. Outros projetos, como o Colégio Régio, traz a preocupação de integrar o espaço utilizado pelos alunos com a flora e a fauna, reservando até mesmo um espaço para animais fazerem ninhos. O interior conectado com o exterior é ainda características de outros projetos que integram a exposição, todos construídos e finalizados em algum país da Europa. "Há temas como a vivência coletiva, sobre onde vivemos ou sobre a importância dos espaços culturais ou dos espaços públicos. São projetos que levam em conta a sustentabilidade ecológica e econômica", garante o curador.

EUmies Awards 2024

Visitação até 29 de junho, de terça a domingo, das 10h às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)