A diversidade do movimento é tema da mostra de dança Paralelo16°

Diversidade e inclusão são os temas que guiam a Mostra de Dança Contemporânea Paralelo 16º, em cartaz na Caixa Cultural. Com espetáculos de Brasília e de outras cidades, a mostra reúne cinco companhias cujos trabalhos fazem a intersecção entre a arte e questões sociais.

Os espetáculos, que começaram a ser apresentados ontem, trazem temas como meio ambiente, resistência, memória, território e reinvenção. “A pretensão sempre é a difusão da dança contemporânea, das características desse trabalho. A gente procura colocar em cena grupos maiores, acima de cinco, seis, pessoas, porque hoje está tão difícil manter um grupo de dança, trabalhar, circular e ter espaço para apresentar que os eventos vão sendo reduzidos a solos, duos, trios, porque fica mais barato. E a Paralelo defende dar espaço para grupos maiores e circular a fruição desses trabalhos”, explica Vera Bicalho, diretora geral da mostra.

Nesta sexta (13/6), o destaque é para A escultura, espetáculo dirigido por Adriano Guimarães e encenado por Giselle Rodrigues e Yara de Cunto. A peça conta a história da própria Yara, que foi bailarina e tornou-se um dos nomes mais importantes do teatro contemporâneo brasiliense. Amanhã, o Ballet de Londrina apresenta Graça, coreografia de Morena Nascimento, que veio da Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, com trilha sonora inspirada em Gal Costa.

No domingo (15/6), é a vez da goiana Quasar Cia. de Dança com Menos da metade, espetáculo que traz para o palco a questão ambiental e a destruição do cerrado. Criada em 2023 para comemorar os 35 anos da companhia, a montagem mergulha em temática socioambiental de maneira poética e delicada. “Menos da metade, hoje, é o que tem no cerrado basileiro, da área de cerrado. Esse espetáculo fala de forma crítica, mas com poesia e humor. É um alerta para o desmatamento, para a beleza que a gente está perdendo. É muito dinâmico, virtuoso”, avisa Vera Bicalho, diretora da companhia.

Mostra de Dança Contemporânea Paralelo 16º

No Teatro da Caixa Cultural

A Escultura

De Adriano Guimarães, Giselle Rodrigues e Yara de Cunt. Hoje, às 20h. Não recomendado para menores de 14 anos

Graça

Do Ballet de Londrina. Amanhã, às 20h. Não recomendado para menores de 14 anos

Menos da metade

Da Quasar Cia. de Dança. Domingo, às 19h. Classificação indicativa livre