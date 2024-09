Yara de Cunto estreia espetáculo inspirado em sua própria trajetória

A bailarina e coreógrafa Yara de Cunto estreia o espetáculo de dança e dramaturgia A escultura nesta terça-feira (17/9), às 20h30, no Teatro Paulo Autran do Sesc Taguatinga. A apresentação, que aborda a passagem do tempo e seus efeitos sobre o corpo, também terá sessões na quarta-feira (18/9) e nos dias 23, 24 e 25 de setembro, no mesmo horário e local.

Dirigido por Adriano Guimarães, A escultura conta com a participação especial da bailarina Giselle Rodrigues. Após cada apresentação, as bailarinas e o diretor participarão de uma conversa com o público. A entrada é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria física do local.

"O espetáculo não se concentra no que uma mulher de 85 anos ‘ainda pode fazer’, mas sim no que ela ‘faz hoje’, explorando a realidade atual com toda sua força e presença”, ressalta o diretor, em nota. A escultura parte de narrativas pessoais da dançarina de mais de 80 anos de idade. Yara de Cunto é uma das referências da dança contemporânea em Brasília e ajudou a formar gerações de criadores, dançarinos e coreógrafos da cidade. Nos anos 1960, trabalhou com Tônia Carrero e é uma das fundadoras do Teatro Guaíra, de Curitiba, importante palco da dança contemporânea brasileira.