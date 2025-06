Veja onde provar um bom ossobuco, tradição da culinária italiana

Originário da região da Lombardia, região mais populosa da Itália, o ossobuco é um prato tradicional do país europeu. Em português, o nome da iguaria se traduz para osso com buraco, em referência ao corte de carne utilizado — o osso da canela do boi, que contém o tutano no centro. Cozido lentamente, geralmente com vinho branco, caldo, cebola, cenoura, aipo e demais temperos, o prato tem uma textura extremamente macia e saborosa, com um toque de cremosidade.

“É um prato que carrega séculos de tradição”, afirma o chef Edilson Oliveira, da Osteria Vicenza. No restaurante, a receita do prato é seguida à risca — com direito à cozimento lento com vinho branco, legumes e ervas aromáticas.

Para o chef Luiz Trigo, do Doc Cucina, o ossobuco se destaca pela cocção longa, “que extrai o máximo de sabor e textura da carne”. “E também pela finalização cuidadosa, com molhos que respeitam os tempos de preparo e evidenciam cada ingrediente. O uso do tutano e da gremolata confere um toque tradicional e ao mesmo tempo surpreendente ao prato”, detalha.

Sucesso da casa

Uma das principais pizzarias e trattorias da cidade, o Nonna Augusta prioriza a produção artesanal, ou seja, todos os pratos são preparados com o uso de produtos locais, e as massas, artesanais e frescas, são acompanhadas por molhos preparados diariamente.

Feito com tempero especial, molho suculento e cozido lentamente por 12 horas, o que garante uma maciez a carne e conserva o tutano no interior do osso e traz um sabor único, o ossobuco (R$ 120) da casa é acompanhado de um risoto de alho poró, que completa a experiência e o torna um dos pratos mais bem servidos da casa, segundo Rosana Braga, dona do restaurante.

Criado no norte da Itália, o risoto, que significa “pequeno arroz”, se tornou um popular prato no Brasil. Na casa, outra opção para o jantar é o risoto de ossobuco (R$ 80), preparado com o ragu de carne. Ambos os pratos harmonizam com vinhos tintos com corpo e taninos presentes, como o nacional insolito red corte v (R$ 360) e o uruguaio reserva familiar tannat (R$ 223).

Brindando com ossobuco

Comandado pelos chefs Rodrigo Sanchez e Luiz Trigo, o Doc Cucina aposta em uma cozinha italiana moderna, com influências pontuais da culinária brasileira e francesa. A execução técnica é um dos pilares da casa, que sempre valoriza ingredientes frescos e uma apresentação elegante.

No cardápio, o restaurante oferece duas versões de pratos com ossobuco: o ossobuco tradicional (R$ 125), é cozido lentamente e servido ao molho demi-glace, acompanhado de fettuccine na manteiga com açafrão espanhol e tutano finalizado com gremolata. E o tortelli de ossobuco, (R$ 107), massa fresca com funghi recheada com ossobuco, servida na manteiga e sálvia, com molho do próprio assado.

Para harmonizar, a casa sugere uma proposta ousada: o ox leg blood (R$ 40), uma releitura do bloody mary que leva consomê, um caldo de carne clarificado e concentrado, preparado a partir do próprio caldo do ossobuco, destacando os temperos do prato no próprio drinque. Outra opção é o negroni envelhecido (R$ 46), um clássico italiano com potência e personalidade. Na carta de vinhos, o destaque vai para o Château Chaubinet Bordeaux (R$ 169), um corte clássico de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, perfeito para pratos mais intensos.

História servida à mesa

Nascido da paixão pela culinária italiana, o Osteria Vicenza oferece uma experiência que vai além da refeição: “Damos continuidade a essa herança italiana com um toque de carinho e identidade própria em uma combinação que celebra a rusticidade da tradição e a delicadeza dos sabores”, destaca o chef Edilson Oliveira.

Cozido lentamente com vinho branco, legumes e ervas aromáticas, o ossobuco (R$ 89,90) transforma-se em um ragu encorpado, que é servido sobre uma polenta cremosa com queijo e finalizado com folhas frescas de rúcula, que “equilibram o prato profundo e reconfortante com leve amargor e frescor”, explica Edilson.

Para harmonizar, o chef sugere um vinho tinto encorpado, com taninos firmes e notas de frutas maduras, especiarias e toques terrosos, como um Barolo (R$ 379,90) ou um Chianti Riserva (R$ 179,90). Esses vinhos italianos, segundo ele, complementam perfeitamente a intensidade do ossobuco e a cremosidade da polenta em uma combinação que realça os sabores e convida a uma experiência gastronômica completa.

Tradição e sabor

Criado com a proposta de resgatar a essência da culinária italiana de forma autêntica, acolhedora e cheia de afeto, o Nino Cucina valoriza ingredientes de qualidade e prioriza preparações leves e saborosas. Um exemplo é o prato risotto alla milanese con ossobuco do vitella (R$ 94), um tradicional risoto de açafrão servido com ossobuco de vitela braseado com vinho branco.

“Usamos ossobuco de vitela, de carne bem macia e delicada. No risoto, o diferencial está na qualidade do caldo que produzimos na casa e na qualidade dos ingrediente e ponto de cozimento do arroz”, complementa o chef executivo do Nino Cucina, Marco Renzetti.

A harmonização pode ser feita com o vinho Nino tinto (R$ 160), que encanta com notas vibrantes de frutas vermelhas, frescor e um sutil toque terroso, de acordo com a sommelier Érika Renzetti. A bebida, desenvolvida especialmente para harmonizar com as criações da casa, foi elaborada em parceria com a Famiglia Cotarella, tradicional produtora da região da Úmbria, na Itália.





Especialidade mediterrânea

O Pecorino Bar e Trattoria oferece uma culinária mediterrânea em um ambiente arejado, alegre e inspirado no verão italiano, com um cardápio vasto e pratos elaborados com ingredientes de primeira, muitas vezes importados da Itália.

Próprio da região Mediterrânea, o menu tem dois pratos de Ossobuco para o brasiliense se deliciar: Ossobuco con fetuccelle alla gremolata (R$ 94), é preparado com molho próprio e acompanha fettuccelle com salsinha, alho e raspas de limão siciliano, e o risotto al ragu di ossobuco pode ser servido individualmente (R$ 74) ou para duas pessoas (R$ 74).

Para harmonizar, a casa oferece drinques autorais, com destaque para o limoncello (R$ 23), licor de limão siciliano feito na casa e uma opção refrescante que auxilia na digestão, e para o pecorino (R$ 34), feito com uva niagara, vodka e açúcar.

Culinária afetiva

Inaugurado 23 anos atrás pelo chef napolitano Rosario Tessier, com apenas 25 lugares, a Trattoria da Rosário cresceu e se tornou um dos restaurantes mais prestigiados de Brasília. Mesmo que hoje o espaço seja para 180 pessoas, o diferencial da casa continua o mesmo: o chef vai em todas as mesas, acompanha todos os presentes no restaurante e prioriza ingredientes de qualidade para o preparo dos pratos únicos do menu.

Típico da região de Milão, o ossobuco (R$ 159) passa quatro horas em forno baixo, marinando com vinhos e ervas para chegar no ponto certo, e acompanha um risoto de açafrão. Para harmonizar, Rosário sugere um bom vinho tinto como um brunello di montalcino (R$ 2.900) ou um Amarone (R$ 1.476).

Onde comer?

Doc Cucina

CLS 406, bloco D, loja 35

De terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h

Domingo, das 12h às 16h

Nino Cucina

CLS 403, bloco D, loja 34

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

Nonna Augusta

CLN 413, bloco E, loja 69

De segunda a sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 16h

Osteria Vicenza

Complexo Cultural Brasil 21

De segunda a sábado, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h

Domingo, das 11h30 às 15h

Pecorino Bar e Trattoria

CLS 210, bloco C, loja 38

Segunda e terça, das 11h45 às 15h30 e das 18h às 23h

De quarta a sexta, das 11h45 às 15h30 e das 18h à 0h

Sábado, das 11h45 à 0h

Domingo, das 12h às 17h

ParkShopping

Todos os dias, das 10h às 22h

Trattoria da Rosario

SHIS QI 17, loja 215 - Lago Sul

De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 0h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 0h

Domingo, das 12h às 17h

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel