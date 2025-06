Massa e vinho é a combinação perfeita para o frio de junho

Em Brasília, o hábito de consumir massas cremosas e encorpadas se intensifica entre maio e agosto, com o frio convidando a experiências mais acolhedoras à mesa. Os brasilienses buscam pratos que combinem conforto e sofisticação e o nhoque é uma opção perfeita.

Segundo a chef e proprietária Ticiana Werner, houve um aumento na procura da massa com o tempo frio, especialmente pelas inúmeras variações do prato. Para acompanhar, os vinhos combinam perfeitamente e ainda ajudam a aquecer. "Nossa carta de vinhos, com mais de 200 rótulos cuidadosamente selecionados, nos permite oferecer harmonizações que realçam a experiência do cliente. Essa época do ano é ideal para celebrar essas combinações acolhedoras que aquecem o corpo e o coração", destaca a chef.

"Quando o friozinho chega, nada aquece mais a alma e o paladar do que uma massa fresca e reconfortante", destaca a gestora do Piselli. O Correio selecionou seis restaurantes com diferentes formas de servir o nhoque e vinhos para acompanhar.

Opções vegetarianas

Fundado em 2004 por Juscelino Pereira, a história do Piselli está interligada com o significado do seu nome, que é ervilha em italiano. Após tentativas falhas de criar uma plantação do legume em Joanópolis, o proprietário decide se mudar para São Paulo e lá trabalhou como garçom, depois sommelier e gerente. Em 2004, criou o Piselli Jardins com receitas clássicas da Itália e inspirações da região do Piemonte. Depois de 11 anos, abriu o Piselli Sud, também em São Paulo, e em 2021, inaugurou o Piselli Brasília, no Shopping Iguatemi, com cardápio que homenageia a região italiana da Toscana.

A gestora do Piselli Brasília, Camila Cardoso, diz que o Gnocchi di Olive alla Norma (R$ 109) é uma viagem saborosa ao coração da Sicília. O prato de nhoques de azeitonas pretas, preparados com o molho de tomates frescos da casa, berinjela e ricota defumada, recebe inúmeros elogios, segundo Camila: “os italianos que provam dizem: ‘mais gostoso que o da minha avó!’”. Para harmonizar, o sommelier Emerson Henrique indica um pinot noir, mais leve e frutado, de taninos macios, como o castelo gabbiano pinot nero /21/ piemonte (R$ 198), vinho de importação própria do Piselli.

“Aqui, nossas massas frescas são preparadas artesanalmente, na hora, garantindo uma leveza e um sabor que transformam cada garfada em um abraço. São a pedida ideal para aquecer dias e noites, combinando o frescor dos ingredientes com o aconchego que só um prato feito com carinho pode oferecer”, finaliza Camila.

Acompanhamento perfeito

O restaurante Taypá, conhecido pela culinária peruana, também traz a massa para o cardápio como o acompanhamento perfeito. O prato denominado Lomaso, é filé mignon em molho de redução vinho tinto ao chimichurri com funghi cremoso, servido com nhoque de mandioca, que encaixa com a proteína.

"Brasilienses costumam pedir pratos mais quentinhos e afetivos, com massas, carnes e molhos nesta época do ano", destaca a sócia Ivone Carvalho. Para harmonizar, o vinho de destaque é o Herencia Cabernet Sauvignon (R$ 93), vinho chileno com aroma de frutas vermelhas e notas de ameixa.



Explosão de sabores



Inaugurado há 11 anos, em Brasília, o Vittoria D'Italia é um restaurante com receitas típicas da região do Vêneto, onde o chef Francesco Bravin nasceu. O nome da casa é uma homenagem a filha dele, e o menu a trajetória dele na cozinha: "Eu sigo fazendo do meu estilo, desde que comecei a cozinhar na Itália, com 16 anos, depois morei seis anos em Barcelona, e agora com esse restaurante onde sigo fazendo minha cozinha afetiva", ressalta o chef.

Os nhoques da casa são todos artesanais e tem sabores e preparos variados, para agradar todos os paladares. Os destaques do cardápio são o gnocchi gorgonzola e noci (R$ 77,90), preparado com creme de leite, gorgonzola, e nozes caramelizadas e o Gnocchi Mari e Monti (R$ 81,50), feito com creme de leite, camarões e cogumelos. Para harmonizar, Francesco indica o sauvignon blanc Quereu (R$ 108) e o Torre Romanica (R$ 149). "Tanto o nhoque quanto o risoto, vão muito bem no frio. O que os brasileiros mais gostam nessa época é consumir pratos mais quentes", explica Francesco.

Clássico na Asa Sul

Buscando combinar boa gastronomia, uma grande carta de vinhos e um ambiente acolhedor, o Ticiana Werner traz seis opções de nhoque para agradar todos os brasilienses. O destaque da casa é o nhoque de batata doce roxa com camarões (R$ 66), servido como molho de leite de coco, pimenta dedo de moça, tomilho, alho poró e salsa.

“A delicadeza adocicada da batata-doce roxa, combinada à suculência dos camarões, encontra equilíbrio perfeito no molho de leite de coco, suavemente picante com pimenta dedo-de-moça e perfumado por ervas frescas como tomilho, alho-poró e salsa. O prato traz à mesa uma combinação de suavidade, untuosidade e camadas aromáticas complexas — características que pedem um vinho branco de estrutura, acidez equilibrada e personalidade aromática marcante”, destaca Ticiana Werner.

O vinho branco ideal para harmonização é o Ercoara Canindé Viognier, produzido na região do Cerrado. Esse reúne as qualidades necessárias para uma boa harmonização com o nhoque. “Mais do que acompanhar, o Viognier revela e valoriza os contrastes: suaviza o leve ardor da pimenta, realça o dulçor natural da batata-doce e enaltece a delicadeza dos camarões — criando uma harmonização sensorial refinada, contemporânea e com forte identidade regional”, analisa a chef.

Onde comer

Da Marino

CLS 402

De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sábado, de 12h às 23h

Domingo, de 12h às 16h

Piselli

Shopping Iguatemi Brasília (Piso Térreo)

De segunda a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 20h

Sallva

Pontão do Lago Sul

De segunda a quinta, das 11h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 00h

Taypá

SHIS, QI 17 ,bI.G, loja 208

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 00h

Sexta, das 12h às 15h e das 19h as 01h

Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 00h

Domingo, das 12h às 17h

Ticiana Werner

CLS 201, bl C, lojas 5 e 11

De segunda a sábado, das 11h às 00h

Vittoria d’Italia

CLN 214, bloco D

Quarta e quinta, das 12h às 14h30 e das 18h45 às 22h

Sexta,das 12h às 14h30 e das 18h30 às 23h

Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h

Domingo, das 12h às 16h e das 18h30 às 22h