Davi Brito ostenta novo visual após lipo e lente nos dentes

Davi Brito, campeão do BBB 24, tem mostrado mudanças não apenas em sua imagem pública, mas também em seu visual. O baiano passou recentemente por procedimentos estéticos e revelou aos seguidores uma das intervenções: "Ficou muito bom! A gente fez hoje a mandíbula", comentou, satisfeito com o resultado da harmonização facial. A transformação estética reflete uma fase de renovação que o ex-BBB vem promovendo em diferentes aspectos da sua vida.

Leia também: Por que Cristiano Ronaldo pinta as unhas do pé de preto?

Após o reality, Davi chegou a iniciar o curso de Direito com uma bolsa conquistada no programa, mas decidiu abandonar a faculdade pouco tempo depois. Segundo ele, a rotina exigente o levou a repensar seus caminhos profissionais. "Estava puxado", afirmou, acrescentando que agora se considera um atleta e investidor. A mudança de planos vem acompanhada de uma reestruturação de imagem, principalmente após críticas e polêmicas em que se envolveu nas redes sociais.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Em uma recente conversa com sua equipe, Davi revelou que está determinado a mudar seu comportamento. "Ontem eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave. Vocês vão ver um novo Davi. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet", declarou. Ele reconheceu que cometeu erros e demonstrou maturidade ao abordar suas falhas publicamente.

Leia também: EUA vão exigir que estudantes desbloqueiem perfis nas redes sociais para conceder visto

"Errar faz parte da vida. Mas o bom disso tudo é que eu tenho uma qualidade muito grande: de reconhecer que errei e que eu posso melhorar cada dia mais em cima dos meus próprios erros", concluiu. O discurso do ex-brother reforça sua intenção de amadurecer pessoal e profissionalmente, mostrando que está atento às críticas e disposto a evoluir diante dos desafios que a fama repentina lhe trouxe.