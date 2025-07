Scalene comemora os 10 anos do álbum Éter no Toinha Brasil

Uma das pratas da casa mais recentes retorna a capital. Scalene faz apresentação especial no Toinha Brasil Show em comemoração aos 10 anos do álbum Éter, o segundo da discografia da banda. Marcado para às 20h, o evento ainda terá a banda brasiliense Lupa entre as atrações da noite.

A banda fará uma apresentação na íntegra e ordem do disco que rendeu para eles o Grammy Latino em 2016 e mudou a vida de Gustavo Bertoni, Tomás Bertoni e Lucas Furtado para sempre. “O Éter é o nosso último disco que tem uma ingenuidade jovem. A gente lançou o álbum e estourou logo depois”, destaca Tomás, guitarrista da banda. “Agora, olhar para trás dá um quentinho no coração a gente enxerga que foi muito massa o que isso significou para a gente e para as pessoas que nos acompanhavam”, complementa Lucas Furtado, baixista.

O mais interessante para banda não é apenas celebrar o aniversário do álbum, mas fazer isso na cidade que cresceram, onde tudo começou. “Em Brasília, é muito legal porque tem uma sensação grande de pertencimento”, diz Tomás que espera ver gente nova misturada com rostos conhecidos. “Vai ser um misto dos novos fãs com o pessoal que vai desde a época do Artbar, America Rock Bar e Cedec”, brinca.

“A gente pode falar que um grupo de fãs cresceu com Scalene”, destaca Lucas, que chega para fazer um show com gosto diferente, uma vez que já está em um lugar de prestígio e não precisou panfletar em portas de colégio como fazia antigamente. Scalene vive uma outra fase, somos mais velhos, maduros e influentes na cidade em que os integrantes foram criados. Em Brasília há um sentimento de continuidade do trabalho”, conclui o baixista.

Serviço

Scalene e Lupa em Brasília

Amanhã, no Toinha Brasil Show (SOF sul), com abertura dos portões às 20h. Ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis na plataforma Sympla