Netflix anuncia terceira temporada da série brasileira 'DNA do Crime'

Nesta quinta-feira (3/7), a Netflix confirmou o lançamento de mais uma temporada de DNA do Crime. É uma trama policial com muita ação, que conta com diversos embates entre os policiais e os bandidos. O lançamento coincide com o sucesso da segunda temporada, que estreou no dia 4 de junho e se destacou no Top 10 da plataforma no Brasil.

Produzida pela Paranoid, DNA do Crime tem como principais personagens Suellen (Maeve Jinkings), Benício (Rômulo Braga) e Isaac (Alex Nader). A diretora de séries de ficção da Netflix Brasil, Haná Vaisman, ressalta a importância de valorizar as produções nacionais. “Seguir investindo nesses universos narrativos complexos é também uma forma de reforçar nosso compromisso com o audiovisual brasileiro e nosso incentivo às histórias que crescem junto com a audiência. Queremos continuar apostando em projetos que, como DNA do Crime, nascem com potencial de continuidade com tramas tocantes na vida dos personagens”, afirma.

A série, que se mantém entre as mais vistas da Netflix no Brasil, promete ainda mais emoções nessa nova temporada. Diretor da produção, Heitor Dhalia reitera, em material de divulgação, que essa temporada é uma retribuição aos fãs pelo carinho com a série. “É muita emoção voltar ao universo do DNA do Crime, reencontrar os lugares, os personagens, as histórias da nossa tríplice fronteira. E mais do que isso, é ter a chance de retribuir, mais uma vez, o amor que as pessoas têm pela série. DNA traz sempre uma surpresa e vamos a ela mais uma vez”, disse.

