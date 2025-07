Projeto Raízes Musicais traz Alberto Salgado para show no Teatro dos Bancários

Terá início, nesta sexta-feira (4/7), no Teatro dos Bancários, o projeto Raízes Musicais. A primeira apresentação será de Alberto Salgado, às 20h. Os shows ocorrerão até o final do ano, mensalmente.

O projeto idealizado pelo maestro e multi-instrumentista Rênio Quintas tem como objetivo promover artistas locais que, embora façam sucesso em outras cidades ou países, enfrentam dificuldades para se apresentar em Brasília.

"O público pode esperar muita brasilidade e riqueza rítmica, além de mensagens reflexivas, descontraídas, inteligentes e bem humoradas. Especialmente pela qualidade dos músicos que se apresentarão comigo, que são o Sandro Jadão, Lipe Lemos, Carol Senna e Will Mourão", comenta Alberto sobre a apresentação que realizará nesta sexta-feira (4/7).

Alberto Salgado aponta as dificuldades enfrentadas por artistas locais: "Para mim, participar desse projeto representa inclusão. Especialmente em um momento em que artistas independentes como eu atravessam um período de pouco incentivo por parte da política cultural em Brasília e em todo o DF". Ele relembra que, nas últimas décadas, havia muito mais incentivo e eventos acontecendo na cidade. "Era até complicado decidir para qual evento deveríamos ir para assistir a um show", recorda.

Salgado realizou turnês nos Estados Unidos e no Canadá, e já participou de projetos colaborativos com músicos japoneses. Ele tem em seu currículo três álbuns autorais, além de parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Chico César, Arnaldo Antunes, Climério Ferreira e Sérgio Britto. "Eu adoro compor com os parceiros e parceiras que tenho, porque com suas visões de mundo e aprendo e evoluo ainda mais", afirma.

A música de Alberto é marcada por unir a força rítmica da capoeira ao violão clássico. Essa mistura se iniciou ainda na infância do músico, em meio a berimbaus, atabaques e pandeiros das aulas de capoeira que participava. "Foi daí que veio toda a percussividade que até hoje está impressa em minha forma de compor". Com o passar do tempo, Salgado aprendeu de forma autodidata a tocar violão , e ingressou na Orquestra de violões do Teatro de sobradinho.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco