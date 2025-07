Coreana, indiana ou japonesa: mergulhe no sabor da culinária oriental

Rica em sabores, aromas e tradições milenares, a culinária asiática é um reflexo da diversidade dos países situados no mais populoso e maior, em extensão territorial, continente do mundo. A gastronomia de ingredientes características, como arroz, curry e shoyu, é conhecida também por métodos como o cozimento no vapor e as frituras rápidas no wok, que preservam os nutrientes dos alimentos e tornam os pratos mais saudáveis.

"A culinária coreana, por exemplo, é reconhecida por seus benefícios à saúde", declara Paik, proprietário do Ssam Korean Steakhouse. "No restaurante, utilizamos ingredientes autênticos e de alta qualidade, como o pó de pimenta, a pasta de pimenta fermentada e a pasta de soja fermentada, todos importados da Coreia. Além disso, os pratos são acompanhados por uma variedade de vegetais, promovendo uma refeição equilibrada, leve e nutritiva", detalha.

"O segredo por trás da popularidade da gastronomia asiática, para nós, está na combinação única de sabores — doce, salgado, ácido e picante — que cria uma experiência sensorial inesquecível. É comida que acolhe, surpreende e conecta", opina Raquel Siqueira, proprietária do Same Same, restaurante voltado para a culinária de rua da Ásia.

Para Giovani Salatti, do Yakiton, a culinária asiática também chama atenção pelo tempero. "É uma verdadeira explosão de sabores", afirma. "E a variedade de pratos faz com que você queira experimentar todos os demais dessa cultura", acrescenta.

Churrasco coreano

Localizado no Setor Hoteleiro Sul, o SSam Korean Steakhouse nasceu da vontade de trazer ao Brasil a experiência completa do autêntico churrasco coreano. "Mais do que oferecer uma refeição, estamos proporcionando uma verdadeira imersão nesta cultura", garante o proprietário Paik. "Tornamos a experiência ainda mais imersiva com um ambiente que convida os clientes a desfrutarem da cultura pop coreana", diz.

No menu, o destaque é o bulgogui (R$ 199 — duas pessoas), prato típico do país asiático, feito de carne bovina marinada e grelhada no molho de soja, alho picado e semente de gergelim. Para acompanhar o prato, Paik sugere a limonada de limão-siciliano artesanal (R$ 18), inspirada na tradição coreana, e o tradicional soju (entre R$ 54 e R$ 59), bebida alcoólica típica da Coreia e "excelente opção para harmonizar com o churrasco", indica o proprietário. Por fim, o sorvete com nozes (R$ 28) é a principal sugestão de sobremesa da casa.

Menu raiz

Inspirado nas viagens de Raquel Siqueira pelo Sudeste Asiático, o Same Same traz para Brasília o melhor da comida de rua da Tailândia e de países vizinhos. "Nosso menu é composto por pratos que respeitam as raízes asiáticas, mas sem medo de brincar com texturas e apresentações inusitadas. A gente leva a comida a sério, mas sem frescura", afirma Raquel.

"No Same Same, mantemos a essência respeitando ingredientes-chave, técnicas tradicionais e o espírito da comida asiática: generosa, afetiva e cheia de contrastes. Nosso time pesquisa, testa e adapta receitas com cuidado, mas sempre buscando manter o sabor verdadeiro que encontramos nas ruas de Bangkok, Seul ou Hanói", garante Raquel.

Aos que desejam uma imersão completa na culinária de rua da Ásia, Raquel sugere, como entrada, o hot dog coreano (R$ 28 — duas unidades), salsicha envolta em massa frita e servida com maionese da casa. "Uma explosão de sabor e textura", define a proprietária. O prato principal destaque é o pad thai de camarão (R$ 58) — macarrão de arroz frito na wok com molho de tamarindo, amendoim, broto de feijão, camarões e limão.

Para finalizar, a indicação é o mango sticky rice (R$ 26), arroz glutinoso cozido no leite de coco, servido com manga fresca e finalizado com gergelim torrado. "É uma sobremesa tailandesa tradicional que equilibra doçura, frescor e textura", explica Raquel. A harmonização fica por conta do drinque autoral tuk tuk (R$ 32), com gin, capim-santo e limão. "Ele casa perfeitamente com os sabores vibrantes dos pratos", avalia.

Aberto a convidados

"Comida indiana preparada por indianos", define Kamal Bishnoi sobre o restaurante Indian Lounge. Morador de Brasília há 15 anos, o proprietário da casa trabalha com uma equipe de quatro chefs, nascidos na Índia como ele, responsável por trazer o melhor da comida do país asiático para a capital federal.

"Somos muito criteriosos com os temperos que usamos. Por exemplo, 70% deles são de origem indiana. Fazemos, sim, uma mistura com açafrão, coentro e cominho, mas a maior parte vem da Índia", explica Kamal. "Chamamos nossos clientes de convidados, assim como nosso país, e quase sempre estou no restaurante para recebê-los. Nós tratamos como família, e temos opções para pessoas de paladar mais suave até os que preferem pratos mais condimentados", acrescenta.

Quando o assunto são entradas e aperitivos, a indicação de Kamal é a samosa (R$ 14,99 — duas unidades), tipo de pastel indiano que, segundo ele, não é nada similar ao do Brasil. O recheio é feito de batatas temperadas e legumes. Há opção de adicional de frango, opcional. Em relação ao prato principal, o campeão de vendas da casa é o butter chicken (R$ 52,99).

"Ele traz um equilíbrio entre temperos e cremes, feito com frango, tomate, cebola, masala, creme de leite e castanha de caju. É um sabor único e diferenciado", garante Kamal. A sugestão de sobremesa, por sua vez, é um clássico da culinária indiana — goulab jamun (R$ 8,99), bolinho à base de leite em pó, água de rosas e cardamomo. "É bem diferente dos doces que a gente costuma experimentar aqui no Brasil", avalia o proprietário.

Para harmonizar, Kamal sugere o sherbet (R$ 12,99), bebida feita com água de rosas e um toque de limão. "É bem refrescante e combina muito bem com a maioria dos nossos pratos", garante.

Mix de culturas

Sob o lema “sabor oriental com um toque brasileiro”, o restaurante Yakiton conquista o coração dos brasilienses há mais de 10 anos. “Oferecemos algo único, que não se encontra facilmente em outro lugar da cidade”, afirma o proprietário Giovani Salatti. “A proposta é apresentar uma experiência gastronômica cheia de combinações equilibradas. Trabalhamos sempre com ingredientes frescos, respeitando as tradições da culinária asiática, mas com a nossa identidade brasileira”, explica.

Em meio a opções de sunomono e missoshiru, Giovani sugere, para a entrega, os cogumelos na manteiga (R$ 48,90). “Um verdadeiro clássico asiático com nossa assinatura”, define o proprietário. Entre os pratos principais, o tai tai de salmão e alho poró (R$ 83,90) é o destaque. “É um dos mais elogiados da casa. Ele é a cara da Tailândia, uma combinação entre gengibre e pimenta dedo, somado a cubos de salmão frescos com alho-poró fatiado”, descreve.

Por fim, a sobremesa campeã de vendas no restaurante é o sorvete de coco com calda de gengibre (R$ 27,90): “É perfeita para fechar a refeição”. O doce é finalizado com lascas de coco. Para harmonizar, Giovani indica o saquê de lichia (R$ 25,90). “Impossível não querer repetir depois de tomar o primeiro”, garante.