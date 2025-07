Feijoada com Samba recebe o Vai que é samba neste sábado (26/7)

O grupo Vai Que é Samba anima o sábado no Clube do Choro - (crédito: Renata Samarco)

O Clube do Choro recebe mais uma edição do Feijoada com Samba, neste sábado (26/7), a partir das 12h, com o grupo base do projeto, o Vai Que é Samba, que promete agitar a tarde. O grupo é composto por Valério Xavier (vocalista e pandeiro), Breno Alves (vocalista e percussionista), Dudu 7 cordas (vocalista e violão sete cordas) e Guto Martins (percussionista), todos eles com experiência no samba. Já estiveram em grupos da cidade e acompanharam, também, artistas conhecidos nacionalmente em festivais pelo país.

Feijoada com Samba foi criado em 2016 em razão do desejo dos frequentadores por uma roda de samba. Oscar Niemeyer quando concluiu o projeto do Espaço Cultural do Choro sugeria a utilização do que chamava de "área de convivência", a área externa do clube. E assim foi feito.

O vocalista e percussionista do Vai que é Samba, Breno Alves, destaca a importância do Clube para ele e para o grupo. "Todos nós temos uma passagem marcante, seja aprendendo ou dando aula na escola. Lá, também, em outras formações, apresentamos e acompanhamos grandes mestres da música popular brasileira", diz.

Breno Alves ressalta a felicidade de se apresentar com o grupo no Clube do Choro. "Todos nós temos uma ligação muito forte com aquele espaço. É um local que serviu de base para o nosso conhecimento e hoje é um dos pontos culturais onde podemos apresentar a nossa música". Ele ainda diz que eles buscam interagir com um público e cantarem um repertório que agrade a todos "Buscamos um repertório que possa agradar a todos os presentes. Sambas mais tradicionais, sambas contemporâneos, sambas-enredo, choro e outros ritmos que dialogam e são influenciados pelo samba"

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco.