Quadrilha Inclusiva Street Cadeirante se apresenta nesta sexta (25/7)

Uma quadrilha junina formada por cadeirantes vai ocupar o centro das festividades típicas de Brasília. A Quadrilha Inclusiva Street Cadeirante se apresenta, nesta sexta-feira (25/7) e no sábado (26/7), em um espetáculo que une tradição, acessibilidade e arte de alta performance, reforçando a cultura popular como espaço de inclusão.

O grupo reúne 20 integrantes, entre dançarinos com e sem deficiência física, e nasceu da parceria entre a Cia. Street Cadeirante e a tradicional Quadrilha Santo Afonso. Após semanas de ensaio e oficinas de dança adaptada, lideradas pelo marcador Daniel Barboza, o resultado é um espetáculo pensado nos mínimos detalhes — das coreografias ao figurino adaptado — para respeitar e valorizar cada corpo em movimento.

Daniel, com 18 anos de trajetória no movimento junino, destaca o desafio e a importância da proposta: "Adaptar os passos foi transformador. Mostramos que a cultura é para todos — e que os corpos que antes eram invisíveis nas festas podem ocupar esse espaço com beleza, potência e liberdade."

Idealizadora do projeto, Carla Maia reforça o impacto da dança como ferramenta de expressão e cidadania: "A arte nos coloca em evidência e transforma a forma como as pessoas veem a deficiência. Queremos mostrar que não estamos ali só pela inclusão — estamos para entregar um grande espetáculo."

Com tradução em Libras e audiodescrição, a apresentação propõe uma reflexão sobre o tempo e a presença plena de pessoas com deficiência na cultura. Ao ocupar as festas juninas com protagonismo, o grupo afirma: todo mundo pode dançar.

