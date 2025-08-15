Ana Cãnas faz show do álbum 'Vida real' no Teatro Unip neste sábado

A cantora e compositora Ana Cañas está de volta a Brasília para apresentar o show Vida Real, neste sábado (16/8), no Teatro Unip, às 21h. O repertório terá, além de músicas do álbum mais recente, homônimo ao show, versões de músicas de Belchior, Rita Lee e Renato Russo. “É um show muito bonito e estou tô feliz demais de voltar à Brasília, que eu adoro”, celebra Ana.

O álbum Vida Real, destaque do repertório, marca o retorno de Ana após sete anos do álbum anterior: Todxs, indicado ao Grammy Latino. Ana revela que voltar a compor após esse período foi desafiador e delicioso ao mesmo tempo: “Eu estava com saudades de escrever, compor, arranjar e gravar no eu lírico feminino também”.

Cañas reafirma o viés autobiográfico do álbum, reiterando que suas composições derivam de histórias vividas por ela própria: "Vida Real seria, para mim, o plano dos sentimentos verdadeiros, dos afetos e das realidades que atravessam o espírito. Hoje, no tempo do digital, o concreto e o sólido estão muito próximos do subjetivo da alma.”

A cantora admite que as canções Vida Real e Do Lado de Lá, escrita em homenagem à seu irmão, Leonardo, falecido em 2013, são as que mais a emocionam em apresentações ao vivo. “São canções que exigem mais atenção na interpretação, alinhando-as com os sentimentos vividos quando as compus”, explica.

“A coragem de escrever sem medo e sem freio são os maiores desafios de transformar experiências pessoais em canções. Tem de ser assim para que seja verdadeiro e real”, declara. “O único jeito de tocar os corações é abrindo o próprio”, completa a compositora.

O álbum Vida Real conta com a participação de Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda, grandes nomes da música brasileira. “Foi muito astral, pois são artistas de gêneros musicais diferentes, mas que conversam no peso de seus incontestáveis legados”, diz Ana sobre o processo de trabalho com os artistas.

“Sou fã e admiradora dos três! Cada um escolheu a canção que mais se identificava e foi uma alegria e honra imensa ver, como compositora, músicas minhas gravadas pelos meus amados Ney, Roberta e Ivete”, conclui a cantora.

Ana expõe suas expectativas para a apresentação de sábado : “O público brasiliense sempre me recebeu com muito carinho e amor. Existe alguma ‘cola roqueira’ que nos une também”. Além de Ana, que subirá ao palco às 21h, o cantor e compositor brasiliense, Flávio Deli, fará um show de abertura, às 20h30. Flávio apresentará, em formato acústico, as músicas de “O Amor é um Pequeno Intervalo entre Duas Saudades”, álbum de 2024.

Serviço

Show Vida Real- Ana Cañas

Neste sábado, às 20h30, no Teatro Unip (St. de Grandes Áreas Sul 913 - Asa Sul). Venda de ingressos a partir de R$80,00 pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/107471/

* Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco