Hungria comanda o Sesc Rap na Ceilândia neste sábado (30/8)

Ceilândia volta a ser o centro da cultura urbana do Distrito Federal neste sábado (30/8), com a realização do Sesc Rap. O evento, que será montado no estacionamento do Teatro Sesc Newton Rossi, promete reunir milhares de pessoas em uma noite dedicada à música, à arte e à identidade periférica.

O destaque da programação é o retorno de Hungria, que fará seu primeiro show solo em Ceilândia após 17 anos, marcando um reencontro muito aguardado com o público de sua cidade natal. O rapper divide o palco com nomes de peso como MC Marechal, Lyndon, Isa Marques, Puro Suco e Nanah Be, além da DJ J4K3, responsável por conduzir os intervalos com discotecagem.

O acesso para o Sesc Rap foi garantido por meio da troca de alimentos não perecíveis e a arrecadação do evento será revertida ao Programa Mesa Brasil, do Sesc, que combate a fome e o desperdício ao distribuir alimentos para instituições sociais. Além dos shows, o público terá acesso ao Espaço Experiência, com oficinas de DJ, batalhas de rima, maquiagem e atividades interativas que dialogam diretamente com a estética do hip-hop. Para a realização, o Sesc preparou um esquema especial de segurança e infraestrutura, reforçando a dimensão do evento, que deve se consolidar como um marco na cena musical da região.

Mais que um festival, o Sesc Rap celebra as raízes de Ceilândia, valoriza artistas locais e resgata memórias afetivas de quem cresceu ao som das rimas. Ao trazer Hungria de volta ao lugar onde começou, o encontro reafirma o rap como voz da periferia e leva muita música, cultura e uma programação que valoriza o talento do DF.