Rapper Hungria é um dos convidados na série de show do Sesc+Rap

Show gratuito será realizado no Sesc Ceilândia, no dia 30 de agosto - (crédito: Divulgação)

O rapper Hungria fará, no próximo dia 30 de agosto, seu primeiro show solo em Ceilândia após 17 anos, marcando um reencontro aguardado com o público de sua cidade natal. A apresentação integra a terceira edição do Sesc + Rap, que começa a distribuir ingressos gratuitos neste sábado (16/8). O evento será realizado a partir das 16h, no estacionamento em frente ao Teatro Sesc Newton Rossi.

Leia também:Célia Porto e Rênio Quintas Trio se apresentam no Teatro dos Bancários



A noite ganha um significado especial com o retorno do rapper ao palco de sua cidade natal, um momento aguardado por fãs e conterrâneos que acompanharam sua trajetória desde os primeiros passos no rap. Nascido em Ceilândia e criado na Cidade Ocidental (GO), Hungria construiu uma carreira que ultrapassou fronteiras regionais, mas nunca deixou de manter vínculos com a comunidade onde viveu.

Leia também:Morre Nobuo Yamada, cantor de 'Os Cavaleiros do Zodíaco', aos 61 anos



As ruas e paisagens do DF aparecem com frequência em seus clipes e registros pessoais, mostrando o orgulho de suas origens. Agora, após 17 anos, ele retorna ao palco local como um dos principais nomes do rap nacional, prometendo uma apresentação muito especial para o público. Além de Hungria, o público também poderá acompanhar shows de Lyndon, MC Marechal, Isa Marques, Puro Suco e Nanah Be, e com a DJ J4K3 animando os intervalos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Hungria no Sesc + Rap

Sábado (30/8), a partir das 16h, no estacionamento em frente ao Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. Entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Classificação indicativa: 16 anos. Retirada de ingressos, enquanto houver disponibilidade, nas unidades do Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N) e Sesc Taguatinga Norte (CNB 12 Área Especial 2/3), aos sábados e domingos, das 9h às 17h, e de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h. Evento sujeito à lotação.