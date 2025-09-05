Festival Vibrar mescla produção nacional e local no Parque da Cidade

Até domingo (79), o Estacionamento 11 do Parque da Cidade promete se tornar palco da música brasileira. A 3ª edição do festival Vibrar, que começou ontem, se estende ao longo do fim de semana com apresentações de artistas consagrados da cultura nacional e local, como Silva, Rael, Os Garotin, BNegron Bota o Som, As Margaridas, Jean Tassy e Puro Suco. O evento é gratuito, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

Com apresentação marcada para domingo, o cantor capixaba Silva desembarca na cidade com a turnê Encantado, álbum mais recente do artista. "Acho que o amor move tudo. O esforço de fazer um álbum, novas composições, encontrar o público e cantar sobre os amores da nossa vida. Isso faz a gente não querer parar de fazer arte", pondera o autointitulado cantor romântico.

Velho conhecido do público da capital, o capixaba mantém relação próxima com os brasilienses há anos. Em 2018, durante a turnê do álbum Brasileiro, ele lembra que a cidade se tornou o primeiro lugar em que ele esgotou seis sessões do mesmo show. Agora, ele retorna à cidade que se tornou segunda casa após uma temporada realizando a turnê carnavalesca Bloco do Silva.

"Nem só de carnaval vive o homem", ri o músico. "Pra mim, a carreira ideal é aquela que te permite experimentar e transmitir as emoções que você vive naquele momento. Amo muito o verão, mas os dias nublados também têm seu valor", afirma. Instrumentista, Silva explora, no novo show, versões no formato voz e piano, além de apresentar os sucessos A cor é rosa e Fica tudo bem.

"Acredito que música é algo a que todos deveriam ter acesso", declara o cantor, ao ser perguntado sobre a democratização de eventos como o festival. "Fazer parte de um evento que promove cultura de forma gratuita me deixa muito feliz. Já vi artistas que mudaram minha vida e minha forma de ver o mundo em eventos assim. A música melhora a gente", finaliza Silva.

Os DJs locais Tahira, MC Hadda, Chicco Aquino, Trisal Batidão (Jess Ullun, Pétala Concentino e Luísa Porfírio) e Cacau com Dendê completam a programação do evento.