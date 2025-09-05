Referência do axé, Durval Lelys agita o Luau do Iate neste sábado (6/9)

A orla do Lago Paranoá será tomada pela batida contagiante do axé neste sábado (6/9). O Iate Clube de Brasília recebe o tradicional Luau do Iate, que nesta edição terá Durval Lelys como grande atração da noite. Os portões abrem às 19h, com promessa de muita dança, animação e um cenário perfeito à beira-lago.

O Luau do Iate é reconhecido por reunir música, gastronomia e um ambiente descontraído, com edições anteriores que já trouxeram ao palco nomes como Skank, Paralamas do Sucesso, Titãs e Diogo Nogueira. Neste ano, a festa recebe Durval Lelys, referência do axé com mais de 30 anos de carreira à frente do Asa de Águia e em carreira solo. No repertório, sucessos como Dança da Manivela, Bota Pra Ferver e Quebra Aê prometem transformar a área externa do clube em uma grande pista de dança à beira do lago.

Antes e depois da apresentação principal, DJs comandam a festa para manter a energia no alto. A estrutura também contará com uma praça de alimentação diversificada, reunindo food trucks, bebidas variadas e opções que vão do chopp artesanal aos vinhos e espumantes, além de drinques e refrescos não alcoólicos.

Mais do que um simples show, o encontro de Durval Lelys com o público brasiliense se propõe a se transformar em uma verdadeira celebração coletiva. O axé, ritmo que nasceu para contagiar multidões, encontra no clima do luau à beira do lago o cenário ideal para reviver memórias, compartilhar sorrisos e espalhar alegria.