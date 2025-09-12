A canção romântica do Abba sobe ao palco do Centro de Convenções

O Abba reviverá os grandes sucessos da década de 1970 - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (13/9), o palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe o Abba Experience, grupo que ficou famoso pelas canções românticas. Em uma megaprodução que mescla diversas manifestações artísticas, a história do clássico grupo sueco é contada por meio de grandes sucessos dos anos 1970.



O tributo reúne 30 integrantes no palco, incluindo quatro cantores, banda, orquestra e ballet. A cantora Victoria Rossi destaca a importância de revisitar a banda e as icônicas canções que marcaram a indústria: “São músicas atemporais! O som, as batidas, as melodias… nunca saem de moda. Fora o fato de que une gerações. Todo mundo nutre um amor e uma memória afetiva pelas músicas e isso não tem preço. É a magia do Abba”.

“Brasília é um dos lugares que mais amamos ir. Chegamos com muita música, diversão, animação e os corações abertos para receber a energia do público brasiliense”, destaca a artista. Formada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, a discografia da banda é recheada com clássicos como The winner takes it all, Mamma mia e Waterloo.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Abba Experience In Concert

Amanhã, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h

Ingressos disponíveis no site da Ingresso Digital, a partir de R$ 75