Queen Legend traz clássicos da banda britânica a Brasília

Brasília vai reviver a grandiosidade do Queen nesta sexta-feira (12/9), com a apresentação da banda Queen Legend, liderada por E. Balbo, considerado um dos mais importantes intérpretes de Freddie Mercury da atualidade. O show será às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e promete uma experiência inesquecível para os fãs da lendária banda britânica.

Formada por músicos apaixonados pelo Queen, a Queen Legend nasceu na cena musical paulistana com o objetivo de homenagear a banda de forma fiel e emocionante. Ao Correio, o guitarrista Cauê Brizola conta que a ideia surgiu da admiração coletiva pelo legado da banda e da impressionante performance natural de E. Balbo como Freddie Mercury: "Quando a gente sobe para tocar, não é só sobre música, é sobre recriar o espetáculo completo com figurinos, performance e a emoção que o Queen trazia aos palcos."

O repertório foi cuidadosamente escolhido para levar o público a uma viagem no tempo, passando pelas diferentes fases da carreira do Queen, dos anos 1970 aos 1990. Clássicos como Bohemian Rhapsody, We will rock you, Radio Ga Ga e I want to break free estarão no setlist, prometendo momentos de pura nostalgia e emoção.

Sobre se apresentar na capital, Brizola destaca o carinho especial pela cidade: "Brasília é o berço do rock nacional. A energia do público é única, vibrante. Estivemos aí há dois anos com outro projeto e foi emocionante. Agora, voltando com o nosso próprio tributo, a expectativa está enorme."