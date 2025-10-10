Curto Circuito: Trap e funk tomam os palcos da Infinu neste sábado (11)

Neste sábado (11/10), o Curto Circuito chega a Infinu com trap e funk para animar a noite, a partir das 20h, até às 2h. O evento, criado por três grupos independentes do DF, conecta diferentes experiências e sonoridades para um público diverso.

O Curto Circuito é um movimento cultural de rua, que traz vários artistas locais para uma noite de muita música. A line-up inclui: Novin Mob, DJ Farias, Blue Coast, Vix Russel, Fellet convida: Kiff, Lamak, Patrick Jhonnes e Leviski. Além disso, a iniciativa promove ações sociais em cada show para arrecadar alimentos para pessoas em situação de rua, com apoio da ONG Da Rua.

No domingo (12), a partir das 16h, até às 20h, bandas de punk rock agitam o feriado com shows. O line-up inclui as bandas Cerrado Hostil, Detrito Federal, Cama de Jornal (Vitória da Conquista/BA) e Os Maltrapilhos. A meia-entrada solidária custa R$ 17, com a doação de 1kg de alimento não perecível. Para ambos eventos, os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Shotgun.

O show de domingo traz o punk rock para tomar conta da Infinu e a banda Cerrado Hostil abre o evento para o lançamento de seu primeiro EP. Além disso, outras bandas se apresentam para completar a tarde com muita energia, Detrito Federal, Cama de Jornal, de Vitória da Conquista (BA) e Os Maltrapilhos fecham o evento.

Serviço

Curto Circuito

Sábado (11/10) e domingo (12), a partir das 20h e 16h, respectivamente, na Infinu Comunidade Criativa

Ingressos podem ser adquiridos a partir da plataforma digital Shotgun, a partir de R$ 17 (meia-entrada)