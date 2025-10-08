Apresentação de João Gomes no Tiny Desk repercute nas redes; entenda formato

O projeto Tiny Desk, que conta com mais de 3,5 bilhões de visualizações nas redes, tem como proposta que músicos de vários estilos e gêneros façam apresentações em um cenário de escritório, em uma gravação mais acústica. Famosos internacionais e nacionais como Alicia Keys, Billie Eilish, Harry Styles, Justin Bieber, Taylor Swift, Seu Jorge, Milton Nascimento e Liniker já participaram no escritório do Tiny Desk nos Estados Unidos e agora chegou a vez do projeto desembarcar no Brasil.

Tiny Desk Brasil

O programa estreou nessa terça-feira (7/10) e o primeiro a utilizar o espaço foi João Gomes. A gravação do show foi feita no dia 22 de setembro e contou com a presença de um público de cerca de 40 pessoas.

Leia também: Taylor Swift confronta a cultura do cancelamento em nova música

Localizado no escritório do Google, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, as gravações do programa estão sendo feitas em um cenário mais minimalista, seguindo a ideia do programa americano. No internacional cada participante leva algum objeto para o cenário, no Brasil a tradição continuará, deixando o local sempre em mudança conforme cada um se apresenta no espaço.

Dentro da proposta das apresentações, os artistas não utilizam microfone, o único aparelho disponível é para captar o áudio da gravação, eles também não fazem o uso de pontos no ouvido, que servem para que o cantor ouça com mais precisão o som da sua própria voz.

Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil, empresa que produz o programa, em parceria com o YouTube Brasil, comentou que, “na edição, o som que os microfones captaram é mixado, mas não há afinação de voz, nenhuma correção desse tipo”.

Leia também: Filipe Ret nega indireta em nova música e critica haters nas redes

Apesar da rigidez com o modelo, os cantores podem repetir as gravações até chegarem em um resultado satisfatório. Com João Gomes, foram gravados algumas vezes, resultando em 30 minutos de show gravados e 20 minutos na versão final para o Youtube.

Além do cantor de piseiro, a equipe do programa divulgou que outros nove shows foram gravados para outras duas temporadas do programa, com cinco episódios cada, porém os nomes dos demais artistas não foram divulgados.

João Gomes

O cantor montou sua setlist com sucessos, como Dengo, Meu pedaço de pecado e Eu tenho a senha. Além dessas, o artista também optou por cantar músicas menos conhecidas, que segundo ele "são músicas às quais eu gostaria de dar uma segunda chance". Elas são: "Para que fui me apaixonar" e "Deusa de Itamaracá", que é de autoria da Banda Pinguim e foi regravada por ele.



Público

Nas redes sociais a notícia foi um sucesso, uma internauta comentou que “o único erro é não se chamar ‘mesinha’”, já outro usuário elogiou as escolhas: “Um espetáculo! Cenário lindo, som massa e a escolha foi muito boa também!”

Leia também: João Gomes apresenta novo lançamento musical com Mc Tuto e Fabinho Testado

No entanto houve quem se preocupasse também, “será que vai valorizar artistas de nicho também? Temo que eles só priorizem artistas já de muito sucesso”, disse um dos internautas.



Confira a gravação:

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes