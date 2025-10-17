Clássicos do cancioneiro caipira tomam a programação do Clube do Choro

Orquestra de viola com 20 integrantes vai ao Clube do Choro nesta sexta - (crédito: LR Fernandes)

Toada. Cateretê. Cururu. Folia de reis. Guarânia. Rastapé. Com uma mistura desses ritmos, a Orquestra Roda de Viola se apresenta, hoje, no Clube do Choro, às 20h30. O show tem participação especial de Roberto Corrêa e os ingressos custam a partir de R$ 35 (meia).

O repertório autoral do grupo se junta aos arranjos para músicas como Luar do Sertão, de Luiz Gonzaga, Tristeza do Jeca, de Zezé Di Camargo e Luciano, e Menino da porteira, de Sérgio Reis. Para Pedro Vaz, que dirige o show, a música caipira é parte integrante da cultura brasiliense. "O Distrito Federal tem uma riqueza de viola muito grande."

Roberto Corrêa, fundador do primeiro curso formal de Viola Caipira da Escola de Música de Brasília e referência do instrumento no Distrito Federal, participa do show com três canções autorais. "Além de pesquisador e professor, é um dos violeiros mais importantes deste país", afirma Pedro Vaz.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel