Bruce Gomlevsky interpreta Raul Seixas em musical no Ulysses Guimarães

Bruce Gomlevsky vive Raul Seixas em espetáculo ao lado da Orquestra Filarmônica de Brasília no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Criatividade e emoção marcam o musical sobre Raul Seixas - (crédito: Dalton Valerio)
O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe hoje, a partir das 20h30, o espetáculo Raul Sinfônico. A apresentação reúne a Orquestra Filarmônica de Brasília e o ator Bruce Gomlevsky, em homenagem ao legado de Raul Seixas. O evento celebra a memória desse grande nome da música nacional, que completaria 80 anos em junho. O show é parte do projeto Brasília em Concertos. Os ingressos custam a partir de R$25 e estão à venda no site da Bilheteria Digital.

O concerto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura. A apresentação traz arranjos inéditos para explorar a potência de Raulzito em um show cheio de energia, protagonizado pelo ator Bruce Gomlevsky juntamente com a Orquestra Filarmônica de Brasília. 

O Raul Sinfônico é dirigido por Leonardo da Selva e tem direção musical de Gabriel Gabriel. A apresentação mistura rock, poesia e sinfonia em um só show. Selva defende a importância desse espetáculo. “Tocar essas obras é trazê-las de volta à vida e apresentá-las às novas gerações, mostrando que Raul Seixas é eterno. Ele sempre sonhou em ter suas músicas interpretadas por uma orquestra, então realizar um espetáculo dessa magnitude é mais do que uma homenagem: é dar continuidade à grandiosidade do seu trabalho e manter viva a chama de sua criatividade”, diz.

O diretor garante que a interpretação de Bruce Gomlevsky vai emocionar o público com um mergulho no universo de Raul Seixas. “Criatividade, inventividade e emoção em cada instante. Um espetáculo imersivo, grandioso, onde cada nota e cada palavra transportam o público para dentro da mente do artista. É cantar, se emocionar e se divertir com a obra de um dos maiores nomes da música brasileira”, destaca Selva.

Para Gomlevsky, é uma honra encarnar Raul Seixas. “É um privilégio poder encarnar o Raul Seixas em cena, poder dar voz a ele. A gente sempre quis trazer a alma, a personalidade e a obra dele para a cena, então é uma alegria poder dar vida ao Raul Seixas no teatro. Estou muito empolgado com esse evento, porque eu nunca cantei junto com uma orquestra, especialmente em Brasília, que é um lugar que eu amo, que frequentei muitas vezes com trabalhos e por conta do Renato Russo que eu interpretei, fiquei próximo da cidade. Voltar a Brasília com esse espetáculo do Raul Seixas é uma alegria imensa”, afirma.


Serviço

Raul Sinfônico

Nesta sexta-feira (17/10), a partir das 20h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos custam a partir de R$25 e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Por Lucas Maia
postado em 17/10/2025 06:00
