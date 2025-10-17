Bruce Gomlevsky interpreta Raul Seixas em musical no Ulysses Guimarães

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe hoje, a partir das 20h30, o espetáculo Raul Sinfônico. A apresentação reúne a Orquestra Filarmônica de Brasília e o ator Bruce Gomlevsky, em homenagem ao legado de Raul Seixas. O evento celebra a memória desse grande nome da música nacional, que completaria 80 anos em junho. O show é parte do projeto Brasília em Concertos. Os ingressos custam a partir de R$25 e estão à venda no site da Bilheteria Digital.

O concerto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura. A apresentação traz arranjos inéditos para explorar a potência de Raulzito em um show cheio de energia, protagonizado pelo ator Bruce Gomlevsky juntamente com a Orquestra Filarmônica de Brasília.

O Raul Sinfônico é dirigido por Leonardo da Selva e tem direção musical de Gabriel Gabriel. A apresentação mistura rock, poesia e sinfonia em um só show. Selva defende a importância desse espetáculo. “Tocar essas obras é trazê-las de volta à vida e apresentá-las às novas gerações, mostrando que Raul Seixas é eterno. Ele sempre sonhou em ter suas músicas interpretadas por uma orquestra, então realizar um espetáculo dessa magnitude é mais do que uma homenagem: é dar continuidade à grandiosidade do seu trabalho e manter viva a chama de sua criatividade”, diz.

O diretor garante que a interpretação de Bruce Gomlevsky vai emocionar o público com um mergulho no universo de Raul Seixas. “Criatividade, inventividade e emoção em cada instante. Um espetáculo imersivo, grandioso, onde cada nota e cada palavra transportam o público para dentro da mente do artista. É cantar, se emocionar e se divertir com a obra de um dos maiores nomes da música brasileira”, destaca Selva.

Para Gomlevsky, é uma honra encarnar Raul Seixas. “É um privilégio poder encarnar o Raul Seixas em cena, poder dar voz a ele. A gente sempre quis trazer a alma, a personalidade e a obra dele para a cena, então é uma alegria poder dar vida ao Raul Seixas no teatro. Estou muito empolgado com esse evento, porque eu nunca cantei junto com uma orquestra, especialmente em Brasília, que é um lugar que eu amo, que frequentei muitas vezes com trabalhos e por conta do Renato Russo que eu interpretei, fiquei próximo da cidade. Voltar a Brasília com esse espetáculo do Raul Seixas é uma alegria imensa”, afirma.





Serviço

Raul Sinfônico

Nesta sexta-feira (17/10), a partir das 20h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos custam a partir de R$25 e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel