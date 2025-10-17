Pianista Halley Flamarion revisita as próprias memórias em recital nesta sexta

A apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais - (crédito: Divulgação )

Nesta sexta-feira (17/10), às 20h, o renomado compositor e pianista Halley Flamarion apresenta o recital Uma vida, um piano, na Casa Thomas Jefferson. O espetáculo celebra os 60 anos de carreira do artista e a coleção de obras autorais que marcam sua trajetória. A apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais e a entrada é gratuita, sem transmissão ao vivo.

Para o repertório da noite, Flamarion revisita momentos significativos durante o percurso no mundo da música em um formato de narrativa, com relatos intrigantes, acompanhados das composições que marcaram esses períodos. “Senti a necessidade de simplificar tudo, mostrar não virtuosismo como pianista, mas a retrospectiva através das minhas composições. As memórias que trago neste recital são das músicas que deram início à minha carreira profissional”, explica o artista sobre a performance.

O compositor também reflete sobre a relação com o piano, que completa seis décadas: “O piano reflete o que se passa em minha alma. É por meio da música que me manifesto, mostro meu interior romântico, melancólico, porém de uma felicidade indescritível”. O show conta com as participações especiais dos pianistas Jaci Toffano — premiada internacionalmente — e Dib Franciss, figura respeitada no cenário da música erudita.

Serviço

Recital Uma vida, um piano com Halley Flamarion

Hoje, às 20h, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul - Brasília, DF)

Entrada gratuita