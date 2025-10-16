Juliette fez ‘jejum’ de sexo e expõe motivo: "Fiz uma besteira grande"





Juliette chamou atenção ao ter confessado que não costuma ser uma mulher de meio-termo, e que por se considerar extremamente intensa, optou por se proibir a ponto de fazer ‘jejum’ de sexo após ter bebido demais.

"Era assim, ou estava neurônica ou então, quando eu enfiava o pé na jaca, meu amigo… Era praticamente um ‘Se Beber, Não Case!’. Era assim e, com isso, a ressaca moral", contou ela, durante a edição do Saia Justa, do GNT, exibido nesta última quarta-feira (15).

"Fiz uma besteira grande"

Juliette, então, explicou sua linha de raciocínio. "Eu pensava: Vou aproveitar que amanhã eu já volto ao meu normal, então eu vou viver tudo que há para viver. E em uma destas, eu me arrependi muito tempo", disse. "Passei um ano sem beber e sem fazer sexo, porque eu fiz uma besteira muito grande e fiquei com vergonha", admitiu a campeã do BBB 21.

Atualmente, Juliette é noiva do empresário e atleta de crossfit Kaique Cerveny. Os dois tornaram o relacionamento público no final de 2023, e anunciaram o noivado em dezembro do ano passado.

