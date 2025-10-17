Espetáculo do Grupo Pele reflete sobre relacionamentos

Um Lugar de Amor Com o Grupo Pele. Hoje, às 15h, amanhã, às 19h, e domingo, às 18h, no Teatro da CAIXA – CAIXA Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes ¾). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Cultural. Classificação indicativa livre - (crédito: Humberto Araujo)

Com a intenção de refletir sobre as relações de forma geral, o Grupo Pele criou Um lugar de amor, que volta aos palcos da cidade com apresentações de hoje a domingo no Teatro da Caixa. Criado em 2022, o espetáculo surgiu da vontade de falar de temas complexos com uma abordagem leve, capaz de tocar da criança ao adulto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No palco, Catherine Zilá e Carlos Guerreiro vivem a Lua e o Sol, cujo encontro vai despertar um conjunto de sentimentos que são, também, metáforas da vida real. "O espetáculo fala de relacionamentos e liberdade. A gente faz uma reflexão por meio do encontro entre o Sol e a Lua, dois corpos celestes que se encontram no eclipse, estão no mesmo espaço mas não seguem juntos. É uma metáfora sobre os relacionamentos, sobre cada um seguir o seu caminho", avisa Catherine, que é autora do texto da peça.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A história é narrada pela atriz convidada Paula Jacobson, que acompanha os movimentos cênicos munida do livro de ilustrações criado por Guerreiro para o roteiro do espetáculo. Na narrativa imaginada pela dupla, a Lua está isolada em uma caixa e é abordada pelo Sol, que passa a iluminá-la e se apaixona por ela. Diante do brilho e da alegria do astro, ela começa a imaginar como são as coisas fora da caixa, ao mesmo tempo em que o Sol passa a se sentir aprisionado. Ele a convida então para dar uma volta pelo universo. "A gente queria muito falar dessa coisa da liberdade dentro dos relacionamentos. Porque quando você está com alguém, isso não pode ser uma prisão. E a gente tenta trazer isso de forma muito leve", avisa Catherine.

A ideia é que o espetáculo cative tanto adultos quanto crianças. Segundo a atriz, que também é bailarina, a versão de 2022 foi incrementada depois que o grupo aprovou o projeto no Fundo de Apoio à Cultura (FAC). "A gente está refazendo com outros elementos, mais maturidade, mais estrutura. Agora, a gente tem recurso e está fazendo mais estruturado. Talvez, quem assistiu não reconheça o espetáculo", avisa Catherine.

Serviço



Um Lugar de Amor

Com o Grupo Pele. Sexta-feira (17/10), às 15h, sábado (18/10), às 19h, e domingo (19/10), às 18h, no Teatro da CAIXA – CAIXA Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes ¾). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Cultural. Classificação indicativa livre





