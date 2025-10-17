Reciclando Sons se apresenta na Poupex com Elas Cantam Rita Lee

A orquestra Reciclando Sons se apresenta hoje, às 20h, juntamente com o coletivo Elas Cantam Rita Lee no teatro da Poupex. O evento Concerto Outubro Rosa junta música com a conscientização sobre o câncer de mama.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A noite será regida pela maestrina Rejane Pacheco, fundadora do instituto Reciclando Sons. Se apresentarão os grupos Amigos da Orquestra e Em Canto & Em Canto, do instituto. A noite encerra com um tributo a Rita Lee, cantora que marcou o rock brasileiro, apresentado pelo grupo Elas Cantam Rita Lee.
Além da música, outras ações sociais ivão acontecer. Serão montados estandes informativos sobre o câncer de mama, focando na orientação e acolhimento das mulheres, e contarão também com médicos explicando os principais exames.
O Reciclando Sons surgiu em uma das comunidades mais carentes do DF, a Cidade Estrutural, visando alcançar jovens e adolescentes por meio da música e da arte. O projeto já atingiu cerca de 150 mil pessoas da região e oferece proteção social básica para mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Serviço
Concerto Outubro Rosa
Hoje, 17/10, às 20h, no Teatro da Poupex. Ingressos gratuitos com a doação de absorventes. Classificação indicativa livre
* Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel