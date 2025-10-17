InícioDivirtaseMais
Joelma traz o Calypso para gravação de DVD na Granja do Torto

DVD Isso é Calypso Tour vai levar os clássicos de Joelma à Granja do Torto

Joelma celebra 30 anos de carreira com Isso é Calypso Tour - (crédito: Laís Eva)
Joelma celebra 30 anos de carreira com Isso é Calypso Tour - (crédito: Laís Eva)

Joelma desembarca em Brasília neste sábado (18/10) para a gravação do DVD Isso é Calypso Tour. O show, que ocorre na Granja do Torto a partir das 20h, promete ser o maior da cantora na capital federal — serão mais de 3h de apresentação com direito a 30 bailarinos acompanhando a artista, cenografia inédita e figurinos exclusivos. No repertório, farão parte os principais sucessos da carreira solo da paraense e os hits da banda que a consagrou nacionalmente.

“Brasília não poderia ficar de fora do meu DVD. Foi na cidade que eu gravei um dos projetos audiovisuais mais vendidos da minha história, Ao vivo no Distrito Federal”, aponta a vocalista. O trabalho gravado em 2013 rendeu mais de dois milhões de cópias e certificado de diamante quíntuplo, consagrando o Calypso como uma das poucas bandas brasileiras a alcançar o marco.

“Fizemos história em Brasília e volto para fazer novamente”, declara Joelma, que adianta a participação de convidados especiais no show. O DVD Isso é Calypso, que também teve cenas gravadas em Recife, São Paulo, Belém e Vitória, é uma celebração das três décadas de sucesso da cantora. “Essa turnê é uma forma de manifestar minha luta e minha batalha nesses 30 anos de carreira”, afirma.

Serviço

Gravação do DVD Isso é Calypso Tour
Sábado (18/10), às 20h00, na Granja do Torto
Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Meu Bilhete, a partir de R$ 60 (meia-entrada)
Classificação indicativa: 16 anos

