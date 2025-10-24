Toninho Horta faz show para celebrar os mestres no Clube do Choro

Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital - (crédito: Material de divulgação)

Nesta sexta-feira (24/10) e no sábado (25/10), às 20h30, a nova edição de Tributo aos Mestres convida Toninho Horta a se apresentar no Clube do Choro. O espetáculo celebra a carreira e a obra de um dos guitarristas mais influentes da música brasileira, em uma experiência imersiva que revisita os grandes sucessos de cinco décadas de estrada. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 50.

O instrumentista coleciona colaborações com grandes nomes da música brasileira incluindo Elis Regina, Gal Costa, Pat Metheny e foi membro do clássico Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento. Com uma carreira internacional consolidada, Toninho conquistou reconhecimento global e foi listado entre os melhores guitarristas do mundo pela revista Melody Maker. Além disso, foi incluído na antologia Progressions — 100 Years of Jazz.

Para apresentação, o artista constrói a ponte entre a tradição dos ritmos brasileiros e o improviso sofisticado do jazz. “O público brasiliense pode esperar ouvir um músico experiente”, promete o artista, “Vou levar um pouco do Clube da Esquina, das minhas músicas, alguns sucessos antigos e composições novas, claro. Com certeza vão ser duas noites muito lindas e inesquecíveis”.

Serviço

Tributo aos Mestres com Toninho Horta. Sexta (24/10) e sábado (25/10), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: a partir de R$ 50, no site da Bilheteria Digital